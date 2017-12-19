Kasko, araçları kış mevsiminin risklerinden de koruyor

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19 Aralık 2017, 12:36

Kış mevsiminin ağır hava koşulları, trafikte veya park halindeki araçlarda hasar riskini artırıyor.

TUİK istatistiklerine göre 22 milyona yaklaşan kayıtlı araç sayısından kasko sigortası yaptıranların oranı 6 milyonu bulmuyor. Yine TUİK’in verilerine göre yılda ortalama 1.2 milyon trafik kazasının yaşandığı, her ay çok sayıda otomobilin çalındığı Türkiye’de, araç sahiplerinin kabaca dörtte biri hırsızlık, yanma, kaza gibi risklere karşı kasko yaptırarak önlem almış durumda. Yaklaşık 16 milyonun üstünde araç sahibi ise bu riskler karşısında zararı bütçesinden karşılamak zorunda kalıyor.rafik sigortasının sıklıkla kasko ile karıştırıldığına dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, “Trafik sigortası zorunlu bir poliçe. Bu poliçeyi yaptırmadan trafiğe çıkmanın yüklü para cezası var. Trafik sigortası trafik kazası sonucu karşı tarafa verilen hasarları, limitler dahilinde karşılıyor. İsteğe bağlı sigorta türü olan kasko ise; trafik kazası, hırsızlık, yangın, sel, deprem gibi pek çok dış etken nedeniyle araçta meydana gelen hasarları, yani kişinin kendi birikimini güvence altına alıyor” dedi.Oğuz, kış şartları etkisini gösterirken, sürücüler için trafik risklerinin de arttığına işaret etti. Yoğun kar ve yağmur yağışlarının; zorlu hava koşullarının, kaza oranlarının artmasına neden olduğunu belirten Oğuz, Anadolu Sigorta Kasko Sigortası’nın geniş teminat kapsamıyla sürücüleri tüm bu risklerden koruduğunu söyledi.Kasko poliçelerinin isteğe bağlı olarak yapılan bir poliçe türü olduğunu hatırlatan Metin Oğuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Trafik sigortasından farklı olarak kasko sigortası, esas olarak sigortalanan araçtaki risklerde devreye giriyor. Ayrıca; kasko poliçesinde, koltuk ferdi kaza teminatıyla, araçla seyahat eden sürücü ve yolcuların kaza sonucu uğrayacağı zararlar, ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla karşı tarafa verilen ve trafik sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan zararlar karşılanıyor.”Bu poliçenin sadece kazalar karşısında bir önlem olarak değerlendirilmesinin de doğru bir bakış açısı olmadığının altını çizen Oğuz, “Bu sebeple, araç sahiplerinin kasko poliçesi alırken, sadece fiyata değil, aldığı poliçenin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına bakmasında yarar var. Poliçeye ihtiyaç duyulan teminatları ilave ederek, güvence kapsamını daha da genişletebilir” diyor.Anadolu Sigorta, geniş ürün yelpazesiyle ihtiyaca ve farklı bütçelere uygun olabilecek farklı kasko ürünleri sunuyor. Standart kasko sigortasının yanı sıra Mehmetçik Kasko, Hesaplı Kasko, Volkswagen Kasko, Plaza Kasko ve Pert Kasko ürünleri ile farklı teminat içerikleri ile tek poliçede tüm sigorta ihtiyaçlarını bir arada sunuyor. Anadolu Sigorta, takımını desteklemek isteyen Bursaspor, Konyaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarına özel kasko ürünleri de sunuyor.