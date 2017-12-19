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Akzirve Challenge final etabıyla sona erdi

Akzirve Challenge final etabıyla sona erdi

Tarih 19 Aralık 2017, 12:24

Büyük bir ilgi ve heyecanla takip edilen İstanbul Off Road Şampiyonası’nın final etabı 17 Aralık’ta STRADA Bahçeşehir proje arazisinde gerçekleşti.

Toplamda 3 etapta tamamlanan Akzirve Challenge yarışlarının kazananı Erkan Birinci oldu.



Akzirve Gayrimenkul ve İSOFF (İstanbul Off Road Kulübü) iş birliği ile 3 etapta planlanan Akzirve Challenge heyecanının son ayağı 17 Aralık Pazar günü yoğun yağmura rağmen büyük bir ilgi ve kıyasıya geçen bir final etabıyla gerçekleşti. Bu final yarışı sonunda yarışçıların sezon içi topladıkları puanlarla 2017 Genel Klasman dereceleri de belirlendi.

Final etabı 20 pilot ve 20 hakemin katılımıyla, yine Akzirve Gayrimenkul’ün bölgesine değer katan Strada proje alanında yapıldı. Zamana karşı ve rekabetle gerçekleşen yarış sonunda hem turu hem de şampiyonayı en iyi derece ile bitiren Erkan Birinci, birincilik kürsüsünde yer aldı.

Akzirve Challenge’ın ikinci etabı sonunda birincilik kürsüsünde Ali Doğaner, 2.’lik kürsüsünde Ali Saim Tekin, 3.’lük kürsüsünde ise Devrim Öztürk yer almıştı.

Akzirve’nin Bahçeşehir’de inşaatı devam eden projesi Strada’nın arazisinde gerçekleştirilen yarış için aynı noktadan başlayıp birbirini köprü ve tünel geçişleri ile kesen ikili bir parkur sistemi özel olarak hazırlanmıştı.

Akzirve daha önce, 17 Temmuz’da Strada’dan startı verilen, deneyimli rallici Bora Köktener ve Ertuğrul Karali’nin liderliğinde 15 günde 10 Balkan Ülkesi’ni kapsayan ve bölgede ses getiren Tour of Balkan’a da sponsor olmuştu.

 

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