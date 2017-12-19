Shell Küresel Madeni Yağ pazarında liderliğini sürdürüyor

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19 Aralık 2017, 12:11

Shell Madeni Yağlar, 11 yıldır küresel madeni yağ tedarikçileri arasındaki liderliğini sürdürüyor.

Uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline & Company’nin her yıl gerçekleştirdiği küresel madeni yağlar pazar araştırmasına göre Shell, 2016 yılında 4400 kiloton madeni yağ satışı gerçekleştirerek dünyanın “1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi” oldu. 2016 yılında 5 milyar litreye tekabül eden bu satışların yüzdesel dağılımı tüketim, otomotiv, endüstri ve ticari otomotiv sektörlerinde eşit şekilde gerçekleşti.Shell küresel madeni yağlar pazardaki başarısı hakkında değerlendirmede bulunan Shell Global Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Huibert Vigeveno şunları söyledi: “Shell Madeni Yağları olarak faaliyet gösterdiğimiz birçok sektörde güçlü bir büyüme kaydediyoruz. Madeni yağ satışında liderliğimizi devam ettirmek amacıyla, dünya standartlarındaki tedarik zincirimizi geliştirerek marka, ürün ve hizmet portföyümüze ciddi yatırımlar yapıyoruz. Pazarın dinamiklerine uyum sağlamak ve önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için de yeni iş birlikleri oluşturmaya, müşteri odaklı çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Araştırma ve teknolojik çalışmalarımızla yenilik yapmaya odaklanıyoruz. Madeni yağ pazarındaki liderliğimiz Shell olarak doğru yolda ilerlediğimize işaret etmekle beraber birçok sektördeki çeşitli müşterilere üstün çözümler sağlayan 9000 çalışanımızın başarısının da bir göstergesidir.”Küresel pazarda üst üste 11 yıldır pazar lideri olmanın gurunu yaşadıklarını belirten Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak,“Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji liderliğimiz, marka yatırımlarımız ve güçlü ekibimiz başarımızın temel dayanağını teşkil ediyor. Müşteri beklentilerinin ötesine geçmeyi hedefleyen hizmet anlayışımızı, en son teknolojiyle geliştirdiğimiz ürünlerimizle destekliyoruz.Biz de bu doğrultuda müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek performanslı, inovatif ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz. 2014'te tanıtımını yaptığımız patentli PurePlus Teknolojisi ile dünyada ilk defa doğalgazdan motor yağı ürettik. “Pureplus Teknolojisi” ile ürettiğimiz binek araçlara yönelik Shell Helix motor yağları, kullanıcılara yüksek performans ve koruma sağlamaya yardımcı olmaktadır. Inovasyon gücümüz sayesinde pazar liderliğimizi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürdürüyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize yüksek performans alacakları ürünler sunarak liderliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmektir ” dedi.Kline & Company raporunda Shell Madeni yağlarının 16 ayrı Pazar arasında Malezya, Birleşik Krallık ve ABD’de lider, Arjantin, Kanada, Çin, DACH (Almanya, Avusturya ve İsviçre), Endonezya, Filipinler, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Tayland piyasasında da ilk üçte yer aldığı dikkat çekildi.Otomotiv ve sanayi sektörlerinin başını çektiği yağ talebini karşılamak amacıyla yüz milyonlarca dolar yatırım yapan Shell, 40 motor yağı harmanlama, 5 baz yağı ve 10 gres yağı tesisi ile küresel piyasanın ihtiyaçlarını karşılıyor. Asya pazarındaki talebe de cevap verebilmek amacıyla Shell, Singapur’un Tuas şehrinde yeni bir Motor Yağı Harmanlama Tesisi (LOBP) ve Gres Yağı Üretim Tesisi (GMP) kuruyor. LOBP ve GMP tesislerini entegre edecek olan bu stratejik yatırım, bölgede artması beklenen talebi karşılamak için gereken kapasite artışını sağlayacaktır.