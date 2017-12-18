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FB Organizasyon, başlangıcı Mercedes ile yaptı

FB Organizasyon, başlangıcı Mercedes ile yaptı

Tarih 18 Aralık 2017, 13:33

FB Organizasyon, filosuna ilk yatırımı 25 adet Mercedes-Benz Vito alarak gerçekleştirdi.

Yeni kurulan İstanbul merkezli; Antalya ve İstanbul bölgelerinde sürücüsüyle birlikte özel araç kiralama alanında faaliyet gösterecek FB Organizasyon, ilk araç alımında Mercedes-Benz’i tercih etti. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler Davutpaşa aracılığı ile gerçekleşen satışla birlikte FB Organizasyon, filosuna 25 adet Mercedes-Benz Vito ekledi.

FB Organizasyon, 25 adet Vito aracını şirketlerinin garaj alanında gerçekleşen törende teslim aldı. Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, Mercedes-Benz Yetkili Bayii Mengerler Davutpaşa Genel Müdürü Nusret Güldalı, Mengerler Davutpaşa Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Hüseyin Özcan ve FB Organizasyon Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Kınataş katıldı.



Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş: “Mercedes-Benz Türk olarak bu sene şirketimizin Türkiye’deki 50 yıllık başarılarla dolu hikâyesini kutluyoruz. 50. yılımızı doldurmak üzere olduğumuz bu özel yılda FB Organizasyon gibi önemli bir şirketin ilk araç alımlarında bizi tercih etmelerinin büyük gururunu yaşıyoruz. Filo yatırımlarında Mercedes-Benz’i tercih ettikleri için FB Organizasyon’a bir kez daha teşekkür ediyor ve araçlarının yeni kurdukları şirketlerine hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde de iş ortaklığımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.

FB Organizasyon Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Kınataş: “Müşterilerimize VIP hizmet sağladığımız için şirket politikamız gereği güvenliğe ve konfora çok önem veriyoruz. Bu sebeple şirketimizin filosunu oluştururken bizim gibi güvenlik ve konfor konusunda hassas olan Mercedes-Benz’i tercih ettik. Ayrıca, filomuzu Mercedes-Benz marka araçlarla güçlendirmenin doğru bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler Davutpaşa’ya ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek ve kredi imkânları için teşekkür ediyoruz.” dedi.


 

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