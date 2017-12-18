Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Prometeon Türkiye Denizli ve İstanbul’da filolarla atölye çalışması gerçekleştirdi

18 Aralık 2017, 13:02

Pirelli marka endüstriyel lastiklerin üreticisi Prometeon Türkiye, Denizli ve İstanbul’da filolarla atölye çalışmaları (workshop) gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarda filoların araçları incelenip, onlara yönelik çözümler hakkında bilgiler paylaşıldı.



Pirelli endüstriyel lastiklerinin üreticisi Prometeon Türkiye, 21-23 Kasım tarihleri arasında Denizli’de yer alan Sertel Lojistik, Zafer Kargo ve Cengizhan Lojistik ile İstanbul’da yer alan Altur ve Özbaylar’ı ziyaret ederek atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Firmaların bulunduğu lokasyonlarda gerçekleştirilen saha çalışmalarında filolara ait araçlar ve operasyon koşulları analiz edilerek çözüm önerilerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.



Filo çözümleri ile müşterilerin lastiklerinden en yüksek verimi almalarına destek olmak için FleetMobile, FleetCube ve FleetTech gibi yenilikçi hizmetler sunan Prometeon Türkiye, bu hizmetlerle filoların ana işlerine odaklanmalarını sağlıyor. Saha ziyaretleri ile müşterilerinin her zaman yanında olduğunu gösteren Prometeon Türkiye bu ziyaretlerde şirket vizyon ve stratejilerini paylaşmanın yanı sıra operasyonel anlamda da müşterilerine destek sunuyor.



Atölye çalışmaları kapsamında Denizli merkezli Sertel Lojistik, Zafer Kargo ve Cengizhan Lojistik’te ve İstanbul merkezli Altur ve Özbaylar’da incelemelerde bulunan Prometeon Türkiye yöneticileri, filolara ait lastik performanslarını ölçüp, filo hizmetlerini de uygulayarak göstermiş oldu.



Denizli’de gerçekleştirilen atölye çalışmalarının şirket için önemine dikkat çeken Prometeon Türkiye Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, “Prometeon Türkiye olarak müşterilerimizin rekabet avantajına katkı sağlamak ve onların maliyetlerini düşürecek şekilde lastik işlerini yönetmelerine yardımcı olmak ana amacımızdır. Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz çözümlerimizi onları yerlerinde ziyaret ederek yaptığımız atölye çalışmaları ile kendilerine deneyimletiyoruz. Müşterilerimizin ana işlerine odaklanmalarını sağlayacak lastik hizmet çözümlerimizi pek çok değerli filoya ev sahipliği yapan Denizli ve İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz atölye çalışması ile aktarmış olmaktan ve aldığımız geri dönüşlerden çok memnun kaldık. Bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizi önümüzdeki yıl farklı illerde devam ettireceğiz” dedi.

