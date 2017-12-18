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Sertrans üniversitelilere uygulamalı eğitim verdi

18 Aralık 2017, 12:52

Sertrans Logistics, T.C. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 18 öğrenciyi ağırladı.

Ziyarette öğrenciler Sertrans Logistics’in e-lojistik süreçlerindeki yatırım ve uygulamalarını yerinde görme fırsatı yakaladı.



Sertrans Logistics 1 Aralık Cuma günü T.C. Maltepe Üniversitesi’nden öğrencileri misafir etti. Hadımköy’deki Sertrans Logistics genel merkezinde gerçekleşen ziyarete Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 18 öğrenci, 2 öğretmen katıldı. Öğrenciler gezi süresince, Sertrans Logistics tarafından e-ticaret süreçleri için yapılan yatırımları ve uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Saha gezisinin ardından Sertrans Logistics Lojistik Direktörü Vahap İlhan ve İnsan Kaynakları Departmanı öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Gezinin ardından konuşan T.C. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Burak Küçük; “‘E-Lojistik’ dersi kapsamında, öğrencilerimize verdiğimiz teorik eğitimin sektördeki uygulamalarını göstermek amacıyla Sertrans Logistics merkezi ve deposuna teknik gezi düzenledik. Geziyle birlikte öğrencilerim e-lojistik faaliyetleri çerçevesinde yapılan yatırımları yerinde görüp incelediler. Sertrans Logistics Lojistik Direktörü Vahap Bey’in tecrübeleri ışığında, mezun olduktan sonra lojistik sektöründe kendilerini nasıl bir çalışma ortamının beklediğini görmüş oldular. Bununla birlikte Sertrans Logistics İnsan Kaynakları Departmanı’nın sunduğu eğitim doğrultusunda Sertrans’ta çalışma imkanları hakkında bilgilendirildiler. Bu sayede bazı öğrencilerim için Sertrans Logistics’te hem part-time çalışma hem de staj yapma ihtimali ortaya çıktı. Gezi süresince öğrencilerimin en çok merak ettiği konu Türkiye'deki e-lojistik faaliyetlerinin geleceği ve Sertrans Logistics’in bu kapsamda ne tür yatırımlar yapmayı düşündüğü ve nasıl projeler geliştirdiğiydi. Öğrencilerimin daha önceden gezmiş oldukları depoları karşılaştırma ve gözlemlerini paylaşma imkanı da oldu. Sertrans Logistics’in e-lojistik hizmetleri sayesinde sektörel anlamda oldukça değerli bir avantajı elinde bulundurduğuna şahit olduk. Öğrencilerim adına çok teşekkür ederim” dedi.



Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş konuyla ilgili şunları kaydetti; “Lojistik sektörünün geleceği olan gençlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Ciddi bir altyapı ve yatırım, ileri IT teknolojileri, yüksek standartlarda kaliteli, kesintisiz, hatasız ve hasarsız hizmet verme deneyimi ve büyük uzmanlık gerektiren e-lojistik konusunda Sertrans olarak pazarda önemli bir paya sahibiz. Bugün İstanbul’un her iki yakasında bulunan; Hadımköy ve Samandıra tesislerimizdeki toplam 50 binm2’lik alanımızı, sadece e-ticaret lojistiği için ayırmış bulunuyoruz. Bu alanlarımızda, yıllık 70 milyon online ürün kapasitesine sahibiz. Gençlerimizin tüm bu çalışmalarımızı sahada gözlemleyebilmiş olmaları onlar için güzel bir deneyim oldu. T.C. Maltepe Üniversitesi’ne, Yrd. Doç. Dr. Burak Küçük hocamıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.”

