Volkswagen Caddy, yıl sonuna özel indirim fırsatıyla satışa sunuluyor

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18 Aralık 2017, 12:29

Kampanya kapsamında Caddy modellerine 4.500 TL’ye varan indirimlerle sahip olmak mümkün.





Volkswagen Ticari Araç kampanya kapsamında, düşük işletim maliyeti ve yüksek ikinci el değeri ile kullanıcısına kârlı yatırım imkanı sunan Volkswagen Caddy modellerini, 4.500 TL’ye varan indirim avantajının yanı sıra Volkswagen Doğuş Finans (vdf) işbirliğiyle hayata geçirdiği “Auto Credit” sistemiyle de yıl sonuna özel avantajlarla satışa sunuyor.Auto Credit adı verilen kredi sistemiyle Caddy modeline aylık 990 TL’lik taksitlerle de sahip olmak mümkün. Volkswagen Auto Credit sistemi ayrıca uzatılmış garanti ve geri alım garantisi de sunuyor.Volkswagen Auto Credit sisteminde, araç kiralama sisteminden farklı olarak araç ruhsat sahibi müşterinin kendisi oluyor ve araçla ilgili olarak sunulan tüm finansal avantajlardan yararlanabiliyor. Sistemde ayrıca, müşteriler 3 yılda bir aracını bir yenisiyle değiştirme ve sürekli olarak yeni bir araca sahip olma avantajından yararlanabiliyor.Araç alımında Auto Credit’i tercih eden kullanıcıların garanti süresi vdf tarafından bir yıl uzatılıyor ve aracın kullanım süresi boyunca garanti kapsamında kalması sağlanıyor. Ayrıca sistem tarafından ilk yıl kasko bedeli krediye dahil edilerek müşterinin kasko bedelini daha uzun vadede ödemesine de imkan sağlanıyor.Volkswagen Auto Credit’in müşterilere sunduğu avantajlardan bir diğeri ise geri alım garantisi. Kullanıcılara araçlarını vdf tarafından belirlenen şartlar dahilinde kullanmaları durumunda, bir geri alım taahhüdü verilerek ileride araçla ilgili yaşayabileceği değer kaybı kaygılarının önüne geçiliyor. Sistem kullanıcıya ayrıca aracını vade sonunda ikinci el piyasasında kendisinin satarak değerlendirmesi seçeneğini de sunuyor. Vade sonunda müşteriler 3 farklı seçenekten yararlanabiliyor; isterse vade sonundaki balon ödeme tutarını ödeyebiliyor, isterse balon ödeme tutarını vdf tarafından belirlenen vade limitleri içinde tekrar kredilendirebiliyor veya aracı belirlenen alım şartları çerçevesinde vdf’ye geri verebiliyor.