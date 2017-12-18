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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Honda’dan yılsonuna özel Civic kampanyası

Honda’dan yılsonuna özel Civic kampanyası

Tarih 18 Aralık 2017, 12:24

Honda, Aralık ayı sonuna kadar geçerli olmak üzere başlattığı kampanya ile Civic Sedan sahibi olmak isteyen herkese 20 bin TL’lik kredi kullanımında 12 ay için yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

Honda, Türkiye’de üretilen Civic Sedan modellerinde yılsonuna özel yepyeni bir kampanyaya imza atıyor. Aralık ayı sonuna kadar sürecek özel kampanya kapsamında 91 bin 090 TL’den başlayan fiyata sahip Civic Sedan modellerine kredi kullanarak sahip olmak isteyenler, 20 bin TL için 12 aylık vadede yüzde 0 faiz avantajından yararlanabiliyor.


 

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