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Honda’dan yılsonuna özel Civic kampanyası

18 Aralık 2017, 12:24

Honda, Aralık ayı sonuna kadar geçerli olmak üzere başlattığı kampanya ile Civic Sedan sahibi olmak isteyen herkese 20 bin TL’lik kredi kullanımında 12 ay için yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.