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Toyota’nın resim yarışması çocukları buluşturacak

15 Aralık 2017, 14:54

Dünyanın 5 kıtasından binlerce çocuğun katılacağı Toyota “Hayalimdeki Araba Resim Yarışması 2018’in Türkiye ulusal yarışması başlıyor.

Bu yıl 15 yaşın altındaki Türk çocuklarının altıncı kez katılacağı resim yarışması için başvurular 23 Şubat 2018 tarihine kadar sürecek. Türkiye’deki değerlendirmelerde 3 ayrı kategoride (7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası) ilk 3 dereceye giren resimlerin sahipleri birbirinden değerli ödüllerin yanında Japonya’da gerçekleşecek Uluslararası Yarışma’ya katılma şansı da kazanacak.



2017 yılındaki yarışmaya Türkiye ile birlikte 79 ülkeden 830 binden fazla resmin katılmıştı. Türkiye aşaması sonrasında Japonya’da gerçekleştirilen 2017 finalinde ise 7 yaş altı kategorisinde “Kurtarıcı” adlı resim çalışmasıyla Samsun’dan Elis Yazıcı ikinci olmuş ve bu başarısı 2016 yılında 8-11 yaş kategorisinde kazanılan dünya üçüncülüğünden sonra Türkiye’ye bir gurur daha yaşatmıştı.



Toyota tarafından 2004 yılından bu yana “Senin Hayalin – Geleceğin Arabası” temasıyla organize edilen yarışma, otomobilleri çocukları sevdirmek ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Çocukların hayallerindeki arabayı resme dökmeleri için fırsat sunan yarışmaya dünya çapında büyük ilgi olurken birbirinden yaratıcı resimler dereceye girmek için yarışıyor. Türkiye’den çocukların altıncı kez hayallerindeki otomobili resimlerine yansıtarak yer alacağı yarışmaya geçtiğimiz 6 yılda 40 binden fazla Türk çocuğu katılım gösterdi.



Nasıl başvuracaksınız?

Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’na katılmak isteyen çocuklar hayallerini, A4, A3 boyutlarında veya tabloid ebatlara sahip, istenilen türde kağıda istenilen resim malzemesi kullanılarak resmedebiliyorlar.



Katılımcılar, resimlerini başvuru formu ile birlikte şehirlerinde bulunan Toyota Plazalar’a elden teslim edebilecekler. www.toyota.com.tr web sitesinden plazaların adreslerine ulaşmak mümkün. Yarışmaya posta yoluyla katılmak isteyenler ise resimlerini başvuru formu ile birlikte Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. (Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yanyol No:11 Yakacık 34876 Kartal/İstanbul) adresine de gönderebilecekler.



