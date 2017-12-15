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Lastik alırken bunlara dikkat edin

15 Aralık 2017, 13:39

Michelin, doğru bilinen yanlışları aktararak kamuoyunu aydınlatmaya devam ediyor. Michelin, lastik satın alırken yılına değil saklanma koşullarına bakılması konusunda sürücüleri uyarıyor.

Araştırmalar yakın zamanda üretilen lastiklerin performansı ile üretim tarihi olarak tanımlanan DOT’u 3 yılı aşmayan lastiklerin performansı arasında herhangi bir fark olmadığını kanıtlıyor. Lastiklerin yaşının üretim tarihiyle değil araca takıldığı günden itibaren başladığına dikkat çeken Michelin, lastik satın alırken sürücülerin dikkat etmesi gereken asıl konunun saklama koşulları olduğunu belirtiyor.



Doğru stoklanan lastiğin ömrü 10 yıldır

Uzmanlara göre doğru koşullarda stoklanan bir lastiğin ticari ömrü 10 yıldır. Ancak bu konuda yaşanan bilgi kirliliğinden dolayı sürücüler sorun yaşayabiliyor. Bir lastiğin ömrü; stoklama koşulları, stok yapılan yerin konum ve durumuna değişiklik gösteriyor. Yani lastiğin ömrünü etkileyen en önemli aktör stoklanma koşullarıdır.



Lastik ömrü araca takıldıktan sonra başlar

Araca takılma öncesinde stok durumundayken lastikler şişirilmemiş, üzerine yük bindirilmemiş olarak depolanır. Lastik ancak araca takıldıktan sonra yüksek basınç, yol darbeleri gibi yıpratıcı etkilere maruz kalır. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken lastik üretim tarihi değil, saklama koşullarıdır.



Lastik yaşı nasıl anlaşılır?

Lastik üretim tarihi lastiğin yanak kısmında bulunmaktadır. Üretim tarihi, lastiğin yanak kısmında yer alan ard arda 4 rakamdan (2000 senesi öncesinde 3 rakamdan) oluşur. İlk iki rakam üretim haftasını, son iki rakam üretim yılını gösterir.



Daha uzun bir ömür için lastik hangi koşullarda saklanmalı?

•Lastikler her zaman serin, kuru ve doğal havalandırmalı yerlerde stoklanmalıdır. Eğer lastikler dışarıda muhafaza ediliyorsa, branda ile örtülmeli ve su geçirmemelidir.

•Lastikler güneş ışığından ve ultraviyole ışınlı yapay ışıktan korunmalıdır.

•Sıcaklık 35°C’nin altında olmalıdır. Sıcak su boruları veya radyatörlerle direkt temastan korunmalıdır.

•Mazot, benzin, yağ gibi petrol türevi uçucu maddelerle, akü asidiyle temastan uzak tutulmalı, kaynak makineleri, elektrik terminalleri gibi lastiğe zarar verebilecek uygulama yerlerine yakın olmamalıdır.

•İlk stoklanan lastik ilk önce kullanılacak şekilde organize edilmelidir.

•Lastikler, zeminden en az 10 cm yükseklikteki raflarda, dikey konumda istiflenmelidir. Deforme olmalarını önlemek için, ayda bir kez hafif şekilde döndürülebilir.



