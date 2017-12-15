Mengerler Transay'a 30 Sprinter teslim etti!

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15 Aralık 2017, 13:10

Transay Taşımacılık 2018 yılına Mercedes Benz Bayii Mengerler’den aldığı 30 adet Sprinter minibüsü filosuna ekleyerek başlıyor.

Yeni araçların teslimatı ile ilgili olarak yapılan tören Mengerler’in Davutpaşa satış merkezinde gerçekleşti. Törene Mengerler’den Nusret Güldal, Soner Gönültaş, Hüseyin Özcan ve Mengerler personeli Transay’dan Halim Aydın katıldı.



http://www.tasiyanlar.com/3d_haber/11729-piyasa-transay-tasimacilik-filosunu-55-adet-mercedes-benz.html

Törende çalışmaları hakkında kısa bilgi veren Halim Aydın ''Her yıl düzenli olarak yenileme ve büyüme amaçlı olarak araç alımı yapıyoruz. Bu çerçevede filomuza 30 adet Sprinter katıldı. Filodaki araç sayısı 400 adede yaklaştı. Bu sayının %50'si Mercedes markalı araçlardan oluşuyor. Mercedes’leri güvenlik, ikinci el prestiji gibi nedenlerle tercih ediyoruz. Hizmet kalitesi ile birlikte düzenli büyüme ve gücümüzü arttırma amacındayız. Piyasa koşullarındaki değişikliklerden en az etkilenerek genel prensiplerimizden ayrılmadan yolumuza devam ediyoruz. Pazardaki gelişmeleri bazı yönetmelik düzenlemelerinin belirsizliği de etkiliyor. Bir süre sonra düzenlemeler ve sistem yerine oturuyor. Bu gibi durumlardan da en az oranda etkilenerek işimizi sürdürüyoruz'' şeklinde konuştu.Mengerler yetkilileride yıl sonu hedeflerine ulaşarak yılı bitirmekten duydukları memnuniyeti ve finas, kasko gibi hizmetleri bütün olarak sunarak hizmetlerini sürdürdüklerini belirttiler...