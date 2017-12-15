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Yeni Nissan LEAF en iyi küçük aile otomobili seçildi

Yeni Nissan LEAF en iyi küçük aile otomobili seçildi

Tarih 15 Aralık 2017, 12:38

Yeni Nissan LEAF İngiltere’deki Next Green Car Awards 2017’nin “En İyi Küçük Aile Otomobili” seçildi.


Nissan, çalışmalarının karşılığını ödüllerle alıyor. Yeni Nissan LEAF, henüz model olarak İngiltere’de showroomlara girmeden Next Green Awards 2017’ta “En İyi Küçük Aile Otomobili” seçildi. Ocak 2016 tarihinde satışa sunulan Nissan LEAF 30 kW, 2015 ödüllerinde de aynı onura layık görülmüştü.

Yeni Nissan LEAF, Next Green Car jürisini; arttırılmış menzili, yenilikçi ve modern tasarım ve bünyesinde barındırdığı gelişmiş sürüş teknolojileri ile etkilemeyi başardı. Next Green Car jürisi: “Yeni Nissan LEAF çok başarılı bir proje. Japon üretici en çok satan modelini yine sınıfının standartlarını belirlemek için gerekli tüm özelliklerle donatmış durumda. Yeni premium tasarım çizgisi kadar arttırılmış menziliyle de yeni Nissan LEAF çoğu kullanıcı için cazip bir alternatif olmaya devam edecek. Sunulan ilave donanımlarıyla yeni Nissan LEAF çok daha başarılı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Next Green Car Awards 2017, İngiltere’de 2017 yılında lanse edilen en iyi çevreci otomobili seçti. Kazanan, sekiz kategori üzerinden 18 üreticinin 32 farklı modeli üzerinden belirlendi. Yedi araç kategorisini kapsayan kazanan modellerin hepsinde; çevre, performans ve maliyet kriterleri de dahil olmak üzere bir dizi faktör değerlendirildi. Ayrıca amaca uygunluk, piyasadaki etkisi ve paranın karşılığı gibi diğer hususlar da dikkate alındı.

 

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