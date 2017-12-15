Ford teknolojisiyle geliştirilen kamyonlar Çin’de yılın kamyonu seçildi

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15 Aralık 2017, 11:44

Ford Otosan’ın Türkiye’den Çin’e yaptığı teknoloji ve mühendislik ihracatı sonrasında Çin pazarı için Türk mühendislerinin emeğiyle geliştirilen ve yollara çıkan Ecotorq motorlu “JMC Weilong” kamyonlar, Çin’de Uluslararası Yılın Kamyonu Yarışması'nın (IToY) Çin ayağı olan Çin’de Yılın Kamyonu Yarışması’nda (CToY) “Yılın Kamyonu” ödülüne layık görüldü.

55 yılı aşkın tecrübesi ile Türk tasarımı ve mühendisliği ile kamyon ve motor üretimi gerçekleştiren Ford Otosan’ın tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq motorlu kamyonlar, Jiangling Motors Corporation (JMC) markası altında seri üretime geçmesinin ardından kısa bir süre sonra Çin’de “Yılın Kamyonu” ödülünü kazandı.Uluslararası Yılın Kamyonu Yarışması (IToY) jüri üyeleri, Çin ticari araç medyası temsilcileri ve müşteri temsilcilerinden oluşan Çin Yılın Kamyonu (CToY) jürisi, Çin’de yılın kamyonunu seçmek amacıyla zorlu bir değerlendirme süreci gerçekleştirdi. Farklı kategorilerdeki yol testleri ve diğer statik testlerin ardından JMC Weilong, aerodinamikleri ve iç tasarımı, ergonomisi, sürüş konforu, fiyat, güvenlik ve motor performansı gibi toplam 26 kategoriyi kapsayan bir değerlendirmeden geçti. Sonuç olarak JMC Weilong, Çin’de Yılın Kamyon Ödülü’nü almaya hak kazandı.Çin’de a’dan z’ye Türk mühendislerin destekleri ile üretilen JMC Weilong kamyonun bir başarı hikayesi yazdığını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:“Ford Otosan olarak, JMC ile imzaladığımız motor teknolojisi, kamyon şasi ve kabin üretim lisans anlaşmalarının ardından Türk mühendislerinin büyük emekleriyle hayata geçen bu proje, teknoloji ve mühendislikte geldiğimiz yüksek seviyeyi gösteriyor. Şasisinden, kabinine tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz bu kamyonlar seri üretime geçer geçmez, Çin gibi dünyanın en büyük kamyon pazarına sahip bir ülkede ‘Yılın Kamyonu’ ödülünü kazandı. Bu sadece Ford Otosan için değil, tüm Türkiye’nin ve Türk mühendislerinin övünç kaynağıdır. 2013’te başladığımız bu projede adeta bir başarı hikayesi yazıldı. Ford Otosan'ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı rolünü üstlenen Ecotorq motorlu kamyonların geliştirme ve üretim sürecinde görev alan arkadaşlarımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ford Otosan olarak, mühendislik ve teknoloji alanında ülkemiz ekonomisine değer katmaktan gurur duyuyoruz.”Ford Otosan ürün geliştirme ekiplerinin mühendislik desteği verdiği JMC Weilong modeli, Çin pazarı için yeniden yapılandırıldı. Özelliklerinin pazar ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, satış ve satış sonrası ekiplerinin hazırlanması içinse yaklaşık 2,5 yıldır Çin’de yerleşik olarak çalışan Türk ekibi büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor. Ford Otosan, dünyanın en büyük kamyon pazarına sahip Çin’de ağır vasıta pazarına ilk kez dahil olan Çinli JMC firmasına, Türkiye ve global pazarlarda edindiği satış, satış sonrası ve pazarlama konularındaki bilgi ve becerileri Türk mühendisler aracılığı ile aktarmaya devam ediyor.