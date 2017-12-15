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Baysallar filosunu güçlendirdi

Baysallar filosunu güçlendirdi

Tarih 15 Aralık 2017, 11:29

Filosuna 10 adet DAF XF Space Kabin çekici katan Baysallar, bu alımla toplam özmal çekici ve treyler sayısını 200 adedin üzerine çıkarttı.

Baysallar tercihini yine DAF’tan yana kullandı. DAF’ın Türkiye’deki en büyük müşterilerinden biri olan Baysallar, filosuna 10 adet DAF XF Space Kabin çekici kattı. Baysallar, filosuna kattığı 10 adet XF Space Kabin çekiciyle birlikte toplam araç sayısını 200 adedin üzerine çıkarttı. Baysallar’ın İstanbul Ferhatpaşa’daki tesisinde gerçekleştirilen teslimat törenine Baysallar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Baysal, DAF Trucks Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der Mark ve Glokal Motorlu Araçlar A.Ş.’den İsmail Şimşek katıldı.

“DAF çekicileri tercih ettik, Çünkü toplam sahip olma maliyeti bizim için çok önemli”
Teslimat töreninde bir açıklama yapan Baysallar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Baysal, “Uzun yıllardır DAF XF ürünlerini tercih ediyoruz. DAF’ı tercih etmemizde de en önemli etken toplam sahip olma maliyeti. Bir diğer önemli neden ise DAF XF Space Kabinin çalışma arkadaşlarımız şoförlerimize sunduğu sürüş rahatlığı ve kabin konforu. Teslim aldığımız bu yeni 10 adet DAF XF Space Kabin çekilerle birlikte filomuzdaki özmal çekici ve treyler sayımız 200 adedi geçti. Baysallar A.Ş. olarak biz uluslararası taşımacılık sektöründe müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz” dedi.

“Baysallar’a 2018’in uluslararası kamyonunu tercih ettikleri için teşekkür ediyorum”
Teslimat töreninde konuşan DAF Trucks Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der Mark ise Baysallar A.Ş.’ye DAF çekicileri tercih ettikleri için teşekkür etti. DAF CF ve XF çekicilerin Avrupa’nın 23 ülkesinin önde gelen taşımacılık gazetecisi tarafından “2018 Yılının Uluslararası Kamyonu” seçildiğini hatırlatan Gregor Van Der Mark, DAF CF ve XF araçların kullanıcısına önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Yakıt tüketiminin taşımacılık sektörünün en önemli gider kalemlerinden birini oluşturduğunu belirten Gregor Van Der Mark, Yeni DAF XF ve CF”in yüzde 7 oranında daha az yakıt tükettiğini sözlerine ekledi. Yakıt tüketimi avantajı dışında DAF çekicilerin uzun hizmet süresi ve yüksek bakım aralığına (100.000 km) sahip olduğunu kaydeden Gregor Van Der Mark, tüm bunların DAF’ın tercih edilme nedenleri olduğunu belirtti.



 

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