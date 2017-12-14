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LIQUI MOLY yıllık ciroda yarım milyar Euro sınırını aştı

14 Aralık 2017, 14:49

Ernst Prost, “Böylece 2017 yılında önemli bir kilometre taşını yakaladık,” diyor. “Üstelik daha yılı tamamlamadık bile.” LIQUI MOLY yarım milyar Euro ciroyla, yıllık cirosunu son sekiz yılda iki kattan fazla arttırdı.

Geçen yıl ciro 489 milyar Euro’ydu. Daha Aralık başında 500 milyon Euro’nun aşılması, olağanüstü güçlü bir Kasım ayı geçirilmesi sayesinde oldu. Normalde Kasım ayında talepte düşüş görülür. Oysa bu yıl ciroda zayıflama yaşanması şöyle dursun, Kasım’da 51,4 milyon Euro’yla aylık ciroda yeni bir rekor bile kırılmış oldu.



Başarının altında yatan nedenler çeşitli. Bir yandan anavatan Almanya ve Avusturya’da ciro, pazarda zaten güçlü olan pozisyona rağmen, planlanandan daha fazla arttı. Öte yandan ihracatta genel bir artış görüldü. İki ülke özellikle öne çıktı: Rusya ve Çin.



Rusya geleneksel olarak LIQUI MOLY’nin en önemli ihracat pazarı. Elbette son yıllarda Rusya’daki sürümde düşüş görüldü. Kırım krizi, Ukrayna krizi, ekonomik kriz ve Ruble krizi, rakamlara yansıdı. Şimdiyse Rusya pazarı kendini toplamakla kalmadı, krizlerden önceki rekor seviyeyi aştı. İhracat cirosunda ikinci ağırlık noktasıysa, LIQUI MOLY’nin ilk on bir aydaki cirosunu, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla artırmayı başardığı Çin oldu.



Bu performanslar Ernst Prost’un geleceğe umutla bakmasına neden oluyor. LIQUI MOLY her yıl giderek artan cirolar kaydediyor. Üstelik bunu, yeni şirket alımı yapmaksızın, organik büyüme olarak gerçekleştiriyor. Ernst Prost: “O kadar güçlüyüz ki kendi gücümüzle büyüyoruz. Çünkü doğru ürünleri, doğru kaliteyi ve doğru hizmeti sunuyoruz.”



