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Yalçın Dorse’nin teslimatları sürüyor
14 Aralık 2017, 13:20
Yalçın Dorse, yılın son ayında yurt içi ve yurtdışı teslimatlarına devam etti.
Son parti araçlardan bir adedi 5 akslı low-bed, bir adedi 4 akslı lowbed, biri de 3 akslı low-bed oldu. 6 metre uzar tipteki 4 akslı low-bed, 2’si sabit 2’si sarhoş kendinden dümenlenir tipte yerli üretim akslarla donatılı idi.
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