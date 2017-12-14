Yalçın Dorse’nin teslimatları sürüyor

Son parti araçlardan bir adedi 5 akslı low-bed, bir adedi 4 akslı lowbed, biri de 3 akslı low-bed oldu. 6 metre uzar tipteki 4 akslı low-bed, 2’si sabit 2’si sarhoş kendinden dümenlenir tipte yerli üretim akslarla donatılı idi.

Yalçın Dorse, yılın son ayında yurt içi ve yurtdışı teslimatlarına devam etti.