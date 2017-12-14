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MNG Kargo’da üst düzey atama
14 Aralık 2017, 12:57
Uzun, MNG Kargo’da Chief Strategy and Business Development Officer olarak görevine başladı.
Tedarik zinciri ve satın alma alanlarındaki deneyimiyle dikkat çeken Boran Uzun, son 6 yıldır çalışmakta olduğu Domino’s Pizza Eurasia’ya veda ederek, MNG Kargo ailesine katıldı.
Hızlı tüketim ürünleri sektörünün farklı alanlarında 17 yıldan bu yana görev yapmakta olan, özellikle tedarik zinciri ve satın alma alanlarındaki uzmanlığıyla dikkat çeken Boran Uzun, Chief Strategy and Business Development Officer olarak MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş’deki görevine başladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olan Boran Uzun, lisansüstü eğitimini Insead’de tamamladı. Kariyerine 2001 yılında Procter&Gamble’da başladı. P&G Almanya, ABD ve Türkiye’de çeşitli görevlerde bulunan Uzun, son 6 yıldır Domino’s Pizza Eurasia Grup’ta Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den sorumlu Tedarik Zinciri, Satın Alma ve Yatırımlar Direktörü olarak çalışıyordu.
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