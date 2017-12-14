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PPG Türkiye’den “Gönüllü Kütüphane”

PPG Türkiye’den “Gönüllü Kütüphane”

Tarih 14 Aralık 2017, 12:54

PPG, “Stem Bus” projesiyle bir otobüsü boyayarak kütüphane haline getirecek.

Kütüphane haline gelen otobüsü, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlayacaklarını kaydeden PPG Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu Müdürü Bülend Alpay, “Gönüllülük projelerimiz için her sene mutlaka bütçe ayırıyoruz. Fakat buradaki en büyük yatırımımızın çalışanlarımızın sağladığı gönüllü katkı olduğuna inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
        
Dünyanın önde gelen boya ve yüzey kaplama şirketi PPG, hem küreselde hem de Türkiye’de birbirinden değerli gönüllülük projeleriyle adından söz ettiriyor. PPG çatısı altında “Colorful Communitie” projesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten PPG Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu Müdürü Bülend Alpay, gönüllülük projeleri için her sene mutlaka bütçe ayırdıklarını ifade etti. Gelecek yıl “Stem Bus” isimli projeye başlayacakları bilgisini de veren Bülend Alpay, “Proje kapsamında bir otobüsün PPG ürünleriyle ve şirketimizin çalışanlarının katılımıyla boyamasını gerçekleştirdikten sonra içini kütüphane haline getirip Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayacağız. PPG olarak vizyonumuz, dünyayı korumak ve güzelleştirmek. Bunun da en doğru başlangıç noktasının toplumun kendisi olduğuna inanıyoruz. Bu tip projeler bizi şirket olarak hayallerimize bir adım daha yaklaştırıyor” diye konuştu.

Colorful Communities projelerinde bugüne kadar PPG Türkiye çalışanlarının yüzde 70’inin rol aldığını kaydeden Alpay, “Buradaki en büyük yatırımımızın, çalışanlarımızın sağladığı gönüllü katkı olduğuna inanıyoruz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle global firmaların bu tip projelere yaptıkları katkıyla hem yerelleştiğini hem de konumlarını sağlamlaştırdığını söyleyebiliriz. Bu nedenle bu tip yatırımların artması hem firmalara hem de toplumda değer yaratarak iki tarafın da kazançlı çıkmasını sağlayacaktır.”



Suriyeli mültecilerden, huzurevlerine uzanan destek
PPG Türkiye, özellikle son 3 yıldır hayata geçirdiği gönüllük projeleriyle ilham veren işlere imza attı. 2014 yılında TEGV’in (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) Bursa’daki eğitim biriminin restore edilmesini üstlenmesinin ardından, 2016 yılında Suriye’de yaşanan iç savaşın etkilerini bir nebze de olsa silebilmek için Türkiye’de bulunan mülteci kamplarında yaşayan çocuklara kendi seçtikleri PPG boyaları ile boyanmış bisikletler hediye eden PPG Türkiye, 20 kişiden oluşan “Bir Renk Kat” isimli sosyal sorumluluk komitesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Komite çatısı altında uçurtma şenlikleri, huzurevlerine ziyaretler ve yardımlar gibi projeler hayata geçiriliyor.

 

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