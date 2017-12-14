Anasayfa » Güncel

TOFED üyeleri Shell'de avantajlı olmaya devam edecek

14 Aralık 2017, 12:36

Shell & Turcas ile yolcu taşıma sektörünün en önde gelen çatı kuruluşu TOFED’in (Türkiye Otobüsçüler Federasyonu) arasında 2008 yılında başlayan iş birliği 10. yılını dolduruyor.

TOFED Başkanı Av. Birol Özcan bu iş birliğinin devam etmesinde Shell’in yakıt kalitesinin ve yakıtlarının sağladığı verimliliğin ön planda olduğunu belirtti. İş birliğinin 10. yılını kutlama etkinliğinde gerçekleşen imza töreninde Shell & Turcas ile TOFED arasındaki anlaşma, 5 yıl daha uzatıldı.



Shell &Turcas ile TOFED arasında 10. yılını dolduran iş birliğini 5 yıl daha uzatan anlaşmanın imza töreni, Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, Shell & Turcas Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcısı Murat Birgül, TOFED Genel Yönetim Kurulu Başkanı Av. Birol Özcan ve TOFED Genel Sekreteri Mevlüt İLGİN ile TOFED yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.



TOFED ile Shell arasındaki uzun süreli iş birliğinden mutluluk duyduklarını ifade eden Shell &Turcas CEO’su Felix Faber “Yolcu taşımacılığı sektörü için yakıt verimliliği ve istasyonlardaki hizmet kalitesi çok büyük önem taşıyor. DYNAFLEX teknolojisi ile geliştirdiğimiz yeni Shell yakıtlarını geniş istasyon ağımızda TOFED üyeleri ile özel fiyatlarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Motor verimliliğini arttırmaya yardımcı olan yeni Shell yakıtları, 5 yılı aşkın bir süre yaklaşık 3 milyon kilometre test edildi. 120 bilim insanının gerçekleştirdiği araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda motor performansını ve verimliliğini arttırmaya yardımcı olduğu ispatlanan yeni Shell yakıtlarını, TOFED üyeleri Shell TOFED Kart ile istasyonlarımızdan onlara özel bir indirim ile almaya devam edebilecekler. TOFED ile olan iş birliğimizin güçlenerek devam etmesi; TOFED üyelerinin daha çok kazanmasını sağlıyor. TOFED ile iş birliğimizi daha uzun yıllar sürdürmeyi istiyoruz” diye konuştu.



TOFED Genel Başkanı Av. Birol Özcan ise imza töreninde yaptığı konuşmada “İş birliğinde 10. yılı doldurduğumuz Shell & Turcas ile yeni bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında Shell TOFED Kart kullanan üyelerimiz tarafından çok beğenilen DYNAFLEX teknolojisi ile geliştirilmiş Shell yakıtlarını Shell TOFED Kart kullanan üyelerimize 5 yıl boyunca çok özel fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz. Shell TOFED kart sahibi olan yaklaşık 30 bin meslektaşımız hem Shell’in yeni yakıtlarının sunduğu verimlilikten hem de TOFED üyelerine özel fiyatlardan faydalanacaklar; yakıt masraflarını azaltacaklar. Yaptığımız anlaşmanın TOFED ve Shell için hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.



Shell TOFED Kart, TOFED üyelerine özel hazırlanan ve anında indirim uygulayan, ticari müşterilere özel bir indirim kartıdır. TOFED Kart, Türkiye genelinde şu an 900’ün üzerinde anlaşmalı Shell istasyonunda yaklaşık 30 bin TOFED üyesi tarafından aktif olarak kullanılıyor.



