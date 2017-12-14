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McLaren, Pirelli ile kışa hazır

McLaren, Pirelli ile kışa hazır

Tarih 14 Aralık 2017, 11:59

McLaren onaylı Pirelli MC Sottozero 3 kış lastikleri, sıcaklığın 7 derecenin altında düştüğü olumsuz hava şartlarında daha iyi tutuş ve frenleme sağlıyor

İngiliz lüks spor ve süper otomobil üreticisi McLaren, lastik ortağı Pirelli ile işbirliği yaparak McLaren Sports Series modelleri için yeni bir kış lastiği ve jant takımı sunuyor.

McLaren Kış Lastiği ve Jant Takımı, Pirelli MC Sottozero 3 kış lastikleriyle donatılmış ve McLaren lastik basınç izleme sistemini içeren, dört adet 14 kollu hafif alaşımlı gizli kaplamalı lastiklerden oluşuyor.

Lastik ve jant takımı, McLaren ve Pirelli mühendislerince özel olarak 540C, 570S, 570GT ve yeni 570S Spider modellerinden oluşan McLaren Sports Series ailesi için geliştirildi. Araca takılmaya hazır olarak sunulan lastik ve jant takımı, sürücülerin kış lastiklerine kolayca ve hızla geçiş yapmasını ve soğuk aylarda da McLaren’lerinin keyfini doyasıya çıkarmasını sağlıyor. Kışın yollardaki tuz ve diğer birikintilerle mücadele etmek için ikinci bir lastik ve jant takımına sahip olmak, ‘yaz lastiklerini’ koruduğu gibi takılan lastiklerin ömrünü de uzatıyor.

McLaren Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Carl Whipp bu konuda şunları söyledi: “Mevsimin hava ve yol koşullarına göre doğru lastiği seçmek, araçlarını yıl boyu güvenle kullanmak isteyen her McLaren sürücüsünün önceliği olmalıdır. Kış lastikleri yasal bir zorunluluk olsa da olmasa da ikinci bir lastik ve jant takımını hazır bulundurmak, müşterilerin kış geldiğinde en uygun lastik seçimine kolaylıkla ve hızla geçebilmesini sağlayacak. Biz de bu nedenle lastik ortağımız Pirelli ile işbirliği yapmış bulunuyoruz. McLaren Kış Lastiği ve Jant takımları sadece McLaren Satıcıları aracılığıyla sunulacak.”

 

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