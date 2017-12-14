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Anadolu Isuzu’nun üretim kalitesi tescillendi
14 Aralık 2017, 11:44
Isuzu Japonya ekibinin, Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki tüm üretim alanlarında yaptığı denetleme ve değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.
450 prosedür titizlikle incelenerek, kamyon fabrikası ve D-max hatları için var olan IMM Sertifikası yenilenirken, otobüs fabrikası da ilk kez IMM Sertifikası almaya hak kazandı. Böylece Anadolu Isuzu, Asya kıtası dışında IMM sertifikasına sahip olan tek fabrika oldu.
Anadolu Isuzu, Isuzu Japonya’nın üstün üretim ve kalite yönetimi sertifikası IMM’i otobüs fabrikası için de almaya hak kazandı. Japonya’dan gelen uzman Isuzu ekibi, Anadolu Isuzu’daki üretim sahalarında yaptığı denetimler ve 450 soruluk listenin kusursuz olmasıyla teknik incelemelerini tamamladı. Bu inceleme sırasında tüm yerli üretim ve kalite süreçlerinin Japonya standartlarında olduğu belirtilirken; lojistik, insan kaynakları, satış sonrasına kadar tüm çalışmalar Japon uzmanlar tarafından değerlendirilerek, IMM (Isuzu Manufacturing Managemet) belgesinin yenilenmesi hakkına sahip oldu. 450 prosedürün incelenmesinin ardından Anadolu Isuzu kamyon fabrikası ve D-max hatları için var olan IMM Sertifikasının geçerlilik süresi uzatılırken, Anadolu Isuzu otobüs fabrikası da incelemelerin ardından ilk kez IMM Sertifikasına sahip oldu. Böylelikle Isuzu Japonya, Anadolu Isuzu‘nun üretim ve kalite süreçlerini belirlenen kalite standartlara göre yönettiğini doğruladı ve yerli üretimin kalitesini tescillemiş oldu.
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, sertifika töreninde yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi: “Anadolu Isuzu’daki kalite odaklı çalışmalarımızın sonucunu bugün bir kez daha almış olmaktan gurur duyuyoruz. İki sertifikamızı yenilerken, otobüs fabrikamız ile Isuzu’nun Japonya dışında bu sertifikaya sahip olan tek fabrika olmaya hak kazandık. 2015 verilerine göre; dünyada IMM sertifikasına sahip toplam 14 kuruluştan biriyiz. Bunlardan 8’i Japonya’da. Anadolu Isuzu ise Asya kıtası dışında yer alan tek IMM sertifikalı kuruluş olma özelliğine sahip. IMM belgesi, kriterleri yerine getirmeyen, başarısız olan şirketlerden geri de alınabilmektedir. Ancak biz, iyi bir takım olarak bu başarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. Bu sonuca ulaşmak için özveriyle ve titizlikle çalışan, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum.”
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