Ford Trucks Genel Müdür Yardımcılığına Serhan Turfan atandı

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks’ta Genel Müdür Yardımcılığı görevine Serhan Turfan atandı. 31 Aralık tarihi itibarıyla emekli olacak Ahmet Kınay’dan koltuğu 1 Ocak 2018’de devralacak Turfan, 2014 yılından bu yana Ford Trucks Türkiye Direktörlüğü görevini yürütüyor. Atatürk Fen Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan, MBA programını Marmara Üniversitesi’nde tamamlayan Turfan, aktif iş hayatına 1995 yılında Ford Otosan’da başladı. 2000-2010 yılları arasında Satış Planlama Müdürlüğü, Satış Müdürlüğü ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2010 yılında Servis ve Yedek Parça Direktörlüğü’ne getirildi. Son 7 yıldır çeşitli direktörlük pozisyonlarını yürüten Turfan, son olarak Ford Trucks Türkiye Direktörlüğü görevindeydi. 1972 yılında Eskişehir’de doğan Serhan Turfan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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