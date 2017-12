Mercedes 20 Atego satışı gerçekleştirdi

Anasayfa » Piyasa

13 Aralık 2017, 14:49

Mercedes-Benz’den ilk defa sıfır araç alımı yapan Hakmar Şirketler Grubu, filosunu 20 adet Mercedes-Benz Atego 2124 ile güçlendirdi.

Perakende sektöründe faaliyet gösteren Hakmar Şirketler Grubu, filosunu genişletirken tercihini Mercedes-Benz’den yana kullandı ve filosuna 20 adet Mercedes-Benz Atego 2124 C 48 UK ekledi. Mercedes-Benz’den ilk defa alım gerçekleştiren Hakmar Şirketler Grubu bu alım ile filosundaki araç sayısını 600’e yükseltti.Hakmar Şirketler Grubu Filo Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Motorlu Araçlar İstanbul Şubesi Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil ve Hakmar Şirketler Grubu Filo Genel Müdürü Yetkiner Satılmış, Hakmar Şirketler Grubu Filo Genel Müdür Yardımcısı Arslan Satılmış katıldı.Teslimat töreninde, “Filomuzu genişletirken tercihimizi ilk defa Mercedes-Benz’den yana kullandık. Öncelikle kendileri ile başlattığımız bu yeni işbirliğinin her iki firmaya da hayırlı olmasını diliyoruz. Mağazalarımıza ürün taşımacılığında kullanacağımız Atego kamyonlarının kısa ve uzun mesafe dağıtım alanlarında kullanım için tasarlanması, rakiplerinden farklı olarak direkt fabrikada dingilli olarak üretilmesi, araçların düşük yakıt tüketimine ve yüksek ikinci el değerine sahip olması Mercedes-Benz markasını tercih etmemizdeki en önemli etkenlerden. Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve Koluman Motorlu Araçlar’a işbirlikleri için çok teşekkür ediyor, iş ortaklığımızın ilerleyen dönemlerde artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca bu sene 50. yıl dönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk’ü yürekten tebrik ediyoruz.” şeklinde konuştu.ise “Türkiye’deki 50. yılımızı kutladığımız bu önemli senede kamyon satışlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Önemli bir iş ortaklığına başladığımız Hakmar Şirketler Grubu’na 20 adet Mercedes-Benz Atego 2124 C 48 UK teslimatını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak her zaman en doğru ürünleri müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Yeni araçların Hakmar Şirketler Grubu’na hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.