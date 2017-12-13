RS Servis, yarıyılı 22 milyon TL ile kapattı, yılsonu hedefi 50 Milyon TL

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13 Aralık 2017, 12:56

Otomotiv sektöründe alüminyum parça onarımdaki eksikliğin farkındalığıyla 9 yıl önce sektöre dahil olan RS Servis, üç ana hizmet dalında yüzde 97 müşteri memnuniyetiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan otomotiv sektörü, yedek parça onarım pazarıyla da büyümesini sürdürülebilir kılıyor. Dünyada yaklaşık yıllık 1,5 milyar dolarlık bir pazar gücüne sahip olan sektör, Türkiye’de 2.367,000 milyon TL’lik bir hacimle ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Otomotiv sektöründe alüminyum parça onarımdaki eksikliğin farkındalığıyla bundan tam 9 yıl önce sektöre dahil olan RS Servis ise bu oyunculardan biri…Üç ana hizmet noktasında hizmet veren RS Servis, müşteri memnuniyeti odak noktasıyla tüm iş süreçlerini yönetiyor. Mobil parça onarımı hizmetinde parça ithalatını dengede tutmaya çalışan RS Servis, geçen yıl bu kapsamda onardığı yaklaşık 250.000 yedek parça ile sigorta sektörünün 100.000.000 TL tasarruf etmesini sağlayarak cari açığın bu oranda azalmasına katkıda bulundu. Türkiye genelinde ve KKTC’de mevcut 59 farklı noktada servis merkezi bulanan RS Servis, yıllık ortalama 400.000 adet parça onarımının altına imza atarken, 50.000 civarında araca mini onarım ve hasar onarım hizmeti sağladı.RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Müşterilerimizden gelecek şikayetlerin alınması çözüme kavuşturulması, müşteri memnuniyeti ile çözülmesi ve şikayetin tekrar etmemesi için ‘Düzeltici’ ya da ‘Önleyici’ faaliyetleri düzenleyen Müşteri İlişkileri Departmanımız bulunmaktadır. Öte yandan otomasyon anlamında müşterilerimize ve sigorta acentelerine çok büyük kolaylıklar sunmaktayız. Müşterilerimiz hizmet alma taleplerini direkt web sitemiz üzerinden ‘Mini Onarım Randevu Talebi’ oluşturarak, bize iletmekte, 2 saat içerisinde taleplerini karşılayarak kendilerine randevu vermekteyiz. Hizmet alma aşamasında müşterilerimiz araçlarının durumlarını yine web sitemiz üzerinden araç durum sorgulama kısmına gelerek öğrenebilmektedirler. Sigorta Acenteleri, kendileri için geliştirdiğimiz, web sitemizde yer alan acente portalı ekranını kullanarak, hangi müşterisinin hangi hizmetlerden yararlandığını ve memnuniyet durumlarını öğrenebilmektedirler” dedi.RS Servis olarak sigorta şirketlerine operasyonel anlamda çok büyük kolaylıklar sağladıklarının altını çizen Ünaldı, “Sigorta şirketleri bir işi bize delege ettiklerinde hem operasyonel iş gücünden hem de maliyetlerden çok büyük oranda tasarruf etmekteler. Yerelde sigorta şirketlerinin çözüm ortağı olarak rakiplerimizi büyük ölçüde geride bıraktık. Global rekabette henüz yeniyiz. Farkımızı uzun vadede göstereceğimize inanıyorum. Bu farkındalıkla da 2017 ilk yarısını hedeflerimizin yüzde 10 üzerine çıkararak 22.000.000 TL ciro ile tamamladık. Aslına bakarsanız, dolundan sonra, yetişmiş boyasız göçük düzeltme teknisyen sayısının yetersiz kalması nedeniyle yaşanan yoğunlukta zorluk çektik ve yurt dışından teknisyen getirmek zorunda kaldık. Bu öngörüyle de 2018 yılı bütçesine dolu hasarları eğitimi için 750.000 TL’lik bir bütçe ayırarak 50 kalifiye teknisyen yetiştirmeyi de planlarımız arasına aldık. Öte yandan daha önce yatırım kararı aldığımız Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde Nisan ayında servis lokasyonu kiralamamızı yaparak tadilat ve servis kurulum çalışmalarımızı başlattık. Kasım ayı içerisinden açılışımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz.”