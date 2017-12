MAN; 2017'de gücümüz arttı, 2018'e avantajlı başlıyoruz

Anasayfa » Ağır Ticari

13 Aralık 2017, 11:59

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 2017’nin değerlendirmesini yaptığı ve 2018'in hedeflerini açıkladığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı ticari taşıt sektöründe 2017 yılının topluca değerlendirildiği ilk basın toplantısı oldu. 12 Aralık tarihinde Taksim’deki Divan İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’den Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu konuşmacı olarak katıldılar. Konuşmalarda otobüs, kamyon, ikinci el operasyonları ve satış sonrası hizmetler birimi konuları ile ilgili olarak bilgi verdiler.MAN 2018 de kamyon ve otobüste yeni ürün ve hizmet tanıtımları yapacak. Yılın son çeyreği ile birlikte ise hafif ticari pazarına yönelik ürününü tanıtacak. MAN, Ankara’da yedek parça deposunun ana depo seviyesine yükseltilmesi ile birlikte MAN’ın Türkiye de üretilmiş parça ithalatının da artacağını bildirdi.Otobüs pazarını değerlendiren Otobüs Satış Direktörü Can Cansu; MAN'ın seyahat otobüsü pazarında 2017’de %22 pazar payına ulaştığını açıkladı. 2018 yılında 2 aks 13 metre uzunluğundaki yeni nesil MAN Lion’s Coach ve yine 2 aks 13 metre NEOPLAN Tourliner başta olmak üzere, segmentlerinde üst sınıfı oluşturan modelleri ile Türkiye otobüs pazarında fark yaratmaya devam edeceklerini bildirdi. Kasım 2017 sonu itibariyle 129 adet araç satışına ulaşan MAN, yeni modelleri ile 2018 yılında hem satış adedini hem de pazar payını arttırmayı hedefliyor. 2017 yılında seyahat otobüsü pazarında 1000'li seviyelerin 600'lere düştüğünü ifade etti. MAN’ın özellikle otobüste ürün kalitesini pazar başarısı ile birlikte 2017 yılı Kortrik Fuarında gördükleri ilgi ve aldıkları ödüllerle de ortaya koyduğunu ifade etti. 2018 yeni ürün ve hizmetlerle pazarda etkili olacaklarını bildirdi.Kamyon ve çekici pazarını özetleyen Serkan Sara; Çeşitli zorluklarla mücadele edilen 2017 yılı, Ekim ayı sonu itibari ile 12 ton üstü kamyon pazarında, halihazırda ciddi miktarda daralma gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %6’lık bir daralma gözlendiğini belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “MAN Kamyon ise 2017 yılında TAİD tarafından paylaşılan satış rakamlarına bakıldığında pazar payını en çok yükselten marka konumunda” dedi.“MAN, müşteri odaklı üretim anlayışıyla her alanda fark yaratıyor. Bu yaklaşımla geliştirilen EfficientLine serisi çekilerimizde, üstün özellikleri ve yeni seri Euro 6C araçlarımızda müşterilerimize sunduğumuz ilave çözümler ile sektörü adeta şekillendirmektedir. Yaşam boyu maliyetlere bakıldığında MAN; yakıt ekonomisi, uzun ömürlü olması ve daha az yıpranması ile ciddi anlamda fark yaratmıştır. Ayrıca araçlarımızın yüksek performansına satış sonrası hizmetlerdeki müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımımız eklenince halihazırda çok yüksek olan memnuniyet sonuçlarımız, her yıl olduğu gibi gelişim göstermiş ve Dünya çapındaki tüm MAN organizasyonlarına ilham verecek, örnek gösterilecek seviyeye ulaştığını bildirdi.İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal ikinci el hizmeterinde MAN’ın yaklaşım ve hizmet farkı ile piyasada öncülük yaptığını ve ikinci elde bakım anlaşmaları, garanti geri alımlı ikinci el gibi hizmetlere güven unsurunu artırdıklarını ve yerleştirdikleri ifade etti. Özellikle seyahat otobüsüleri ile ilgili olarak MAN’ın uluslararası ağını kullanarak ikinci el otobüs ihracatı ile kurumsal bir yenilik getirdiklerini ifade etti. “MAN TopUsed, 2. el piyasasında geri alım garantili satışları başlatarak bir ilke daha imza attığı 2017’de uluslararası pazarlarla işbirliğini geliştirdi. 2017 yılını 630 kamyon/çekici ve treyler ile kapatacak. TopUsed, 2. el otobüste ise gerçekleştirdiği 175 adetlik satış ile 2017 yılı hedefini henüz Kasım ayında yakaladı. TopUsed’in 175 adetlik 2. el otobüs satışının %45’ini ise; Almanya, Belçika, Bosna, Bulgaristan, İtalya, KKTC, Kosova, Makedonya, Polonya ve Yunanistan gibi ülkelere gerçekleştirilen yurtdışı satışlar oluşturdu. dediMAN ve Neoplan markalarının aynı zamanda müşterilere verilen sözü de temsil ettiğini vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu, ikinci el hizmeterinde temel yaklaşımlarının beklenmeyen sorunlar ve beklenmeyen arızaları önlemek, yakıt tüketimini kontrol altında tutmak ve ikinci el değerini korumak olduğunu ifade etti.Yaklaşımlarının bilişim temelli olduğunu bilirdi. “Firmamızın Satış sonrası Hizmetler bölümü, tam da bu sözleri yerine getirdiğimiz bir alanda etkin oluyor. Başarımızı müşterilerimizin tekrarlayan araç alımlarında görüyoruz. Müşterilerimize, araçlarımızı satın almakla verdikleri kararın doğruluğunu onlara tekrar gösterme fırsatı buluyoruz. Servis hizmetlerindeki amacımız, müşterilerimizin beklentilerini dahi aşmak. Yetkili servis personelimiz düzenli eğitim programları içinde bir yandan eğitim akademimizin zorunlu standart bilgi düzeyine eriştirilirken, diğer yandan gelişen teknolojinin verdiği dijital olanaklar içinde Ankara’daki merkezimizin online desteğiyle tüm dünyadaki MAN ve Neoplan araçlarının bakım ve onarım deneyimlerinin başarılı sonuçlarından yararlanabiliyorlar. Tüm yetkili servislerimiz sanal tek bir merkezi servis bilgisiyle bütünleşiyor. Arızaların araç tipi, müşteri, kullanım koşulları ve diğer seçilmiş kriterlere göre meydana gelişleri inceleniyor. Veri yönetim çağının ileri analizleri ile artık arızaları doğmadan yakalayabiliyoruz. Buna bir tür kullanım koşullarının genetik incelemesi diyebiliriz. Müşterilerimizi kullanım hatalarıyla ilgili olarak karşılaşabilecekleri arızalarla ilgili olarak uyarabiliyoruz. Bakımlarını yetkili servislerde yaptıran müşterilerimiz, gelebilecek büyük masraflardan kurtuluyorlar” dedi.