Mitsubishi L200’de, 10 bin TL’ye varan indirim

13 Aralık 2017, 11:19

Temsa Motorlu Araçlar, Aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Mitsubishi L200 Blizzard modelinde 10 bin TL’lik indirim yaptı.

Kampanyada Mitsubishi L200’ün diğer modellerinde de farklı oranlarda indirimler uygulanıyor.



Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi L200’ler için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Aralık ayı boyunca geçerli olan kampanya çerçevesinde Mitsubishi L200 Blizzard modelinde 10 bin TL’lik indirim yapıldı.



Kampanya kapsamına Mitsubishi L200’ün diğer modellerinde de anahtar teslim fiyatı üzerinden farklı oranlarda indirimler uygulanıyor. Mitsubishi L200’ü yakından tanımak isteyenler için 16-17 Aralık tarihlerinde Temsa Motorlu Araçlar yetkili satıcılarında test sürüş günleri düzenleniyor. Aracı denemek isteyenler yetkili satıcılara başvurarak test sürüşü yapabilecekler. Kampanya kapsamında, Çift kabin 4X2 MT STORM 109.074 ₺ yerine 105.392 ₺ olarak 3.682 ₺ indirimle, Çift kabin 4X2 AT STORM 115.721 ₺ yerine 109.585 ₺ olarak 6.136 ₺ indirimle, Çift kabin 4X4 MT TORNADO 129.202 ₺ yerine 121.838 ₺ olarak 7.364 ₺ indirimle, çift kabin 4X4 MT DRAGON ise 136.510 ₺ yerine 129.146 ₺ olarak 7.364 ₺ indirimle satışa sunuluyor. Çift kabin 4X4 AT TORNADO 134.230 ₺ yerine 128.094 ₺ ve çift kabin 4X4 AT DRAGON ise 141.538 ₺ yerine 135.402 ₺ olarak 6.136 ₺’lik indirimlerle satılıyor.



Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan ve yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Bir pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve yeni süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor.