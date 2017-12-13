TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Hafif Ticari

Mitsubishi L200’de, 10 bin TL’ye varan indirim

Mitsubishi L200’de, 10 bin TL’ye varan indirim

Tarih 13 Aralık 2017, 11:19

Temsa Motorlu Araçlar, Aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Mitsubishi L200 Blizzard modelinde 10 bin TL’lik indirim yaptı.

Kampanyada Mitsubishi L200’ün diğer modellerinde de farklı oranlarda indirimler uygulanıyor. 

Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi L200’ler için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Aralık ayı boyunca geçerli olan kampanya çerçevesinde Mitsubishi L200 Blizzard modelinde 10 bin TL’lik indirim yapıldı.

Kampanya kapsamına Mitsubishi L200’ün diğer modellerinde de anahtar teslim fiyatı üzerinden farklı oranlarda indirimler uygulanıyor. Mitsubishi L200’ü yakından tanımak isteyenler için 16-17 Aralık tarihlerinde Temsa Motorlu Araçlar yetkili satıcılarında test sürüş günleri düzenleniyor. Aracı denemek isteyenler yetkili satıcılara başvurarak test sürüşü yapabilecekler.  Kampanya kapsamında, Çift kabin 4X2 MT STORM 109.074 ₺ yerine 105.392 ₺ olarak 3.682 ₺ indirimle,  Çift kabin 4X2 AT STORM 115.721 ₺ yerine 109.585 ₺ olarak 6.136 ₺ indirimle,  Çift kabin 4X4 MT TORNADO 129.202 ₺ yerine 121.838 ₺ olarak 7.364 ₺ indirimle, çift kabin 4X4 MT DRAGON ise 136.510 ₺ yerine 129.146 ₺ olarak 7.364 ₺ indirimle satışa sunuluyor. Çift kabin 4X4 AT TORNADO 134.230 ₺ yerine 128.094 ₺ ve  çift kabin  4X4 AT DRAGON ise 141.538 ₺ yerine 135.402 ₺ olarak 6.136 ₺’lik indirimlerle satılıyor.

Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan ve yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Bir pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve yeni süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Hafif Ticari

Fiat ticari araçlarda bu senenin son fırsatı

 Fiat ticari araçlarda bu senenin son fırsatı Fiat Professional, ticari araçlarda birbirinden cazip ödeme fırsatlarını hayata geçiren kış kampanyasıyla, yeni bir...

Amarok Aventura güçlü motoruyla fark yaratıyor

 Amarok Aventura güçlü motoruyla fark yaratıyor Volkswagen Ticari Araç’ın, premium modeli Amarok Aventura sınıfının en güçlü motoruyla rekabette farkını ortaya koy...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ticaret barışı sever

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x