Autority Group ve OTONOMİ arasında işbirliği

13 Aralık 2017, 10:34

Bünyesinde Speedy, Garanto ve Fix Auto markalarını barındıran Autority Group, AG Otonomi ile Ortadoğu ve Avrupa’nın en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’de kapılarını açtı.

2. el otonun merkezi haline gelen, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük ticaret ve yaşam merkezi Otonomi, AG Otonomi ile büyümesini sürdürüyor. Son olarak Autority Group bünyesindeki Speedy, Garanto ve Fix Auto tesislerinin resmi açılışı gerçekleştirildi. 1 buçuk milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen ve 2000 metrekare kapalı alana sahip olan tesislerde araçların ekspertiz, hızlı bakım ve servis hizmetleri kaliteli ve uygun koşullarla gerçekleştirecek.Türkiye’nin en önemli bakım, garantili servis ve hizmetleri noktasında dünyanın birçok yerinde aktif olarak hizmet veren Autority Group’un Speedy, Garanto ve Fix Auto olarak faaliyetine devam edeceği AG Otonomi’deki açılış, MASFED, BOD ve OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Autority Group Yönetim Kurulu üyesi Zümrüt Yalman ve Genel Müdürü Yüksel Kurt, Otonomi Başkan Yardımcıları Niyazi Berktaş, Mahmut Ulucan ile yönetim kurulu üyeleri ve galerici esnafının katılımıyla yapıldı.Törende açılış konuşmasını yapan Aydın Erkoç, örnek teşkil eden bir tesis hayata geçirdiklerini ve bu sorumlulukla bütünlüklü hizmet anlayışı yanında en iyi hizmeti en iyi markalarla işbirliği yaparak sunmaya özen gösterdiklerini söyledi. Erkoç şöyle konuştu:“Otonomi ülkemiz için gurur verici, örnek bir tesis Şu an İstanbul Anadolu yakasında ve Antalya’da böyle projelerimiz var. Trabzon’da, Mersin’de, Zonguldak’ta böyle tesisler düşünülüyor. İlk günden bugüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bakım, onarım ve ekspertiz konularında da en iyi firmaları bünyemize almak için birçok görüşmeler yaptık. Bu işi yapan en profesyonel markaların başında gelen Autority Group ile bir iş ortaklığı yaptık ve bugün de bu tesisin açılışı için buradayız. Ekonomi ve istihdama katkı sağlamaya, katma değer yaratacak projeleri sürdürmeye de devam edeceğiz.’’ dedi.AG Yönetim Kurulu üyesi Zümrüt Yalman da Otonomi’de olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, ‘’Tesisimizde ağırlıklı olarak 2. el araç ekspertizi noktasında hizmet vereceğiz ama otomotiv satış sonrası her türlü hizmeti sağlayacağız. Hasar ve onarım alanında da yine tüm Türkiye’de yapılanmamız devam ediyor. Sigorta ve filo firmalarıyla anlaşmalarımız var, Otonomi’de de bu tür hizmetlerimiz devam edecek. Müşterilerimiz etkin bir şekilde her türlü hizmeti tesislerimizden alabilecek. Tedarik alanında da orijinal ve muadil yedek parça hizmeti veriyoruz. İnşallah burada çok yönlü bir çalışma ortamımız olacak” diye konuştu.Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ise yaptığı konuşmada “Otonomi başlangıcından beri benim en çok destek verdiğim projelerden biri. Öyle bir proje oldu ki sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en büyük otomotiv ticaret merkezi projesi ve bundan sonrakilere de örnek olacağına eminim. Bu tesislerin de OTONOMİ bünyesinde yer almasının Otonomi’nin gücünü ve otomotiv sektörünün çıtasını yükselteceğini de düşünüyorum. Ankara’ya, Akyurt’a, esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.