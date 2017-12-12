Fiat ticari araçlarda bu senenin son fırsatı

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12 Aralık 2017, 13:37

Fiat Professional, ticari araçlarda birbirinden cazip ödeme fırsatlarını hayata geçiren kış kampanyasıyla, yeni bir ticari araç sahibi olmak isteyenlere sesleniyor.

Fiat Professional, Aralık ayı boyunca, yeni bir ticari araç sahibi olmak isteyen ticaret erbablarına birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında Doblo Combi ve Doblo Cargo modellerinde, 5 yıllık uzatılmış garantiyle birlikte 45 bin TL'ye kadar 20 ay vadeyle 0 faizli kredi avantajı sunulurken, Fiorino Cargo, Fiorino Combi ya da Pratico modellerinden birisini tercih etmek isteyenler, 36 bin TL'ye kadar 20 aya varan vadeyle 0 faizli kredi seçeneğinden faydalanabiliyor.Ayrıca daha büyük bir ticari araca ihtiyaç duyanlar için Fiat Ducato ve Fullback modellerinde de çok avantajlı ödeme seçenekleri bulunuyor. Kampanya kapsamında Fiat Ducato Van, Ducato Minibüs ve Ducato Kamyonet ile Fullback modelleri, 60 bin TL'ye kadar 36 aya varan vadeyle 1,15 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Fiat Professional'ın tüm ticari araç yelpazesinde aralık ayı boyunca 4 bin TL nakit indirimi desteği sağlanıyor.