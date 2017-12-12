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Deloitte Technology Fast500 EMEA’da Türk başarısı
12 Aralık 2017, 13:21
Başta Avrupa olmak üzere Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki teknoloji şirketlerinin son 4 yıldaki büyüme oranları ile yarıştığı Deloitte Technology Fast500 EMEA sonuçlandı.
Yüze 4564’lük büyüme ile Deloitte Türkiye Technology Fast 50 1.’si olan OPLOG, Pariste gerçekleşen ödül töreninde global rakiplerini geride bırakarak, Fast 500 EMEA sıralamasında ilk 20’de yer alan tek Türk şirketi olmayı başardı.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olan OPLOG, Deloitte Technology Fast500’e katıldı. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan firmaların yarıştığı organizasyonda OPLOG, yüzde 4564 büyüme ile önemli bir başarı elde etti. Paris’te gerçekleşen törende 20. sıraya yerleşerek Türkiye’yi listenin üst sıralarında temsil eden OPLOG adına ödülü şirketin kurucusu Halit Develioğlu aldı.
‘Gelecek yıl başarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz’
OPLOG Kurucusu Halit Develioğlu; “İlk kez katıldığımız Deloitte Fast500 EMEA’da önemli rakipleri geride bırakarak böylesine büyük bir başarı elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. OPLOG olarak, operasyonel lojistik hizmeti veren bir teknoloji firmasıyız, kontrat lojistiğinin yanı sıra büyük, küçük tüm e-ticaret firmalarına depolama, sipariş karşılama, dağıtım gibi uçtan uca tüm outsource hizmetleri sunuyoruz. Sahip olduğumuz teknolojik üstünlük ve güçlü operasyon altyapımız ile bu hızlı büyümeyi yakaldık” dedi.
Develioğlu, “Lojistik gibi konvansiyonel bir sektörü tamamen teknolojik bir bakış açısıyla yeniden yapılandırıyoruz. Lojistik tecrübemiz ve geliştirdiğimiz yazılımlarla tüm tedarik zinciri operasyonlarına, tasarruf ve verimlilikle birlikte global entegrasyon imkânı katarak akıllı çözümler sunuyoruz. Ayrıca E-ticaret platformlarındaki tedarikçiler, OPLOG sayesinde tek tıkla lojistik süreçlerini yürütebiliyorlar.
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