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Mars online sigortacılık hizmeti verecek
12 Aralık 2017, 13:09
Mars Logistics’in grup şirketleri bünyesinde yer alan Mars Sigorta, hizmetlerine “Online Sigortacılığı” da ekleyerek teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılığını uygulamaya başladı.
Mars Sigorta, profesyonel ekibiyle; kasko, trafik, nakliyat sigortaları, konut sigortası, sağlık sigortaları, tekne sigortaları, sorumluluk sigortaları, dask, işyeri sigortaları, ferdi kaza sigortaları, mühendislik sigortaları gibi bireysel ve kurumsal müşterilerin ihtiyaç duyduğu her branşta hizmet vermektedir.
Hizmetlerine Online Sigorta satışını da ekleyen Mars Sigorta, bu uygulama sayesinde sigorta ihtiyacı olan herkese, birden fazla sigorta şirketinden aynı anda teminat ve fiyat görüntüleyebilme, karşılaştırma yaparak en avantajlı teklifi poliçeleştirme, kredi kartıyla peşin ya da taksitli satın alma imkanını da sağlamış olacak.
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