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Hareket, Azerbaycan'da da taşıyor

Hareket, Azerbaycan'da da taşıyor

Tarih 12 Aralık 2017, 12:45

Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanının lider firması Hareket, Azerbaycan‘ın dünya çapında önemli projeleri arasında bulunan Şah Deniz 2 projesindeki operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Proje kapsamında üretilen 53x10,5x14,5 metre ebatlarında ve 420 ton ağırlığında iki platform, Hazar Denizi’nde bulunan Şah Deniz gaz sahasına gönderildi. Kalıcı ayaklar üzerine yerleştirilen ve birbirlerine köprüyle bağlanan platformlar Sangachal Terminali’ne entegre olacak ve TANAP’ın tamamlanmasıyla birlikte Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatı başlayacak.

Projede Hareket’in taşıdığı en ağır yük 700 tonluk load out frame. Yük, saha içinde imal edildiği atölyenin önünden alınarak yine saha içinde bulunan rıhtıma 500 metre 24 dingil SPMT ile taşındı. 2014 yılında başlayan projede Hareket, platformların Şah Deniz gaz sahasında kalıcı ayaklar üzerine yerleştirilmesi işlemini 2017 Eylül ayında tamamladı. Ancak devreye alma işlemi devam ediyor. Projenin 2018 baharında tamamlanması planlanıyor.



 

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