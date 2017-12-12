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Kordsa inovasyon ödülü aldı

12 Aralık 2017, 12:31

Sabancı Holding iştiraki Kordsa, Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında gerçekleşen İnovalig Ödülleri’nde İnovasyon Stratejisi kategorisinde üçüncülük ödülüne lâyık görüldü.

Sabancı Holding iştiraki Kordsa, 9 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İnovalig Ödülleri’nde İnovasyon Stratejisi kategorisinde üçüncülük ödülüne lâyık görüldü. Kordsa CEO’su Ali Çalışkan ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’den aldı.



Kordsa CEO’su Ali Çalışkan ödülle ilgili olarak; “Ar-Ge ve inovasyon bizim işe bakışımızın temelini oluşturuyor. Bu yaklaşım sayesindedir ki, bugün aldığımız birçok ödülle ‘İnovasyon Lideri’ unvanımızı pekiştirdik. 2017 senesi de önceki yıllar gibi hem yurt içinde hem de global anlamda liderliğimizin aldığımız ödüllerle perçinlediği bir yıl oldu. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi’ye ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’ye bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ederim. Kordsa olarak bugün, Türkiye, Amerika, Brezilya, Tayland, Endonezya olmak üzere toplam 5 ülkedeki 8 üretim tesisimizde 4 bine yakın çalışanımızın bu başarıda imzası bulunuyor. Kordsa ailesi olarak hep birlikte hayatı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.



Kordsa İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat Güçlendirme İş Birimi Lideri Murat Oğuz Arcan ise Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında Kordsa’nın Ar-Ge ve inovasyon başarılarını anlatan bir sunum yaptı.



44 yıl önce İzmit’te başlayan yolculuğun bugün Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar geniş bir coğrafyada sürdüğünü vurgulayan Arcan, Kordsa’nın global başarılarının temelinde inovasyonun olduğuna dikkat çekti. Murat Arcan; konuşmasında Kordsa’nın ürün, proses, ekipman ve iş modelinde öncü inovatif çalışmalara imza attığını söyledi.





