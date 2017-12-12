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Yeni Güner Turizm filosunu güçlendirdi

12 Aralık 2017, 12:20

Taşımacılık sektöründe 40 yıldır faaliyet gösteren Yeni Güner Turizm, araç filosunu Volkswagen Crafter ile güçlendirdi.

Yeni Güner Turizm, bu yıl 76 adet Volkswagen Crafter’ı filosuna ekledi.



Volkswagen Ticari Araç, taşımacılık sektörünün lider firmalarıyla işbirliğine devam ediyor. 1978 yılından bu yana taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Yeni Güner Turizm, araç filosunu Volkswagen Crafter ile genişletti. Aralık ayında Doğuş Oto Bursa’da gerçekleştirilen törende Yeni Güner Turizm, 10 adet 15+1 Servis, 62 adet 16+1 Okul taştı ve 4 adet 19+1 olmak üzere filosuna toplam 76 adet Crafter katarak filosundaki Crafter adedini 300’e yükseltmiş oldu.



Törene Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven, Yeni Güner Turizmin sahibi Mustafa Güner ve iki firmanın yetkilileri katıldı.



Crafter her zaman kazandırıyor

Volkswagen Crafter, BiTDI motoruyla yakıt ekonomisi konusunda standartları yükseltiyor. 75 litrelik deposuyla 1120 km yol alan çift turbo beslemeli motorun yanı sıra vites öneri özelliği ve hız sabitleyici sayesinde de yakıt tüketimi önemli oranda azalıyor. Bir iş ortağının tüm avantajlarını sağlayan Volkswagen Crafter’daki 2 lt hacimli ve 4 silindirli çift turbo motor 163 PS güç ve 400 Nm tork üretiyor.



20 bin km bakım aralığıyla düşük işletim maliyeti ve ekonomik kullanım imkanı da sunan Crafter, her bakımda sadece 7 litre yağ değişimine ihtiyaç duyarak bakım maliyetlerini de düşürüyor. Benzersiz kalite, mutlak güvenilirlik ve gerçek ekonomiyi temsil eden Crafter, 12 yıl paslanmazlık, 3 yıl boya, 2 yıl sınırsız km + 1 yıl için 250 bin km’ye kadar sınırlı araç garantisi ile sınıfının en uzun garanti değerlerini sunuyor.



