TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Yeni Güner Turizm filosunu güçlendirdi

Yeni Güner Turizm filosunu güçlendirdi

Tarih 12 Aralık 2017, 12:20

Taşımacılık sektöründe 40 yıldır faaliyet gösteren Yeni Güner Turizm, araç filosunu Volkswagen Crafter ile güçlendirdi.

Yeni Güner Turizm, bu yıl 76 adet Volkswagen Crafter’ı filosuna ekledi.

Volkswagen Ticari Araç, taşımacılık sektörünün lider firmalarıyla işbirliğine devam ediyor. 1978  yılından bu yana taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Yeni Güner Turizm, araç filosunu Volkswagen Crafter ile genişletti. Aralık ayında Doğuş Oto Bursa’da gerçekleştirilen törende Yeni Güner Turizm, 10 adet 15+1 Servis, 62 adet 16+1 Okul taştı ve 4 adet 19+1 olmak üzere filosuna toplam 76  adet Crafter katarak filosundaki Crafter adedini 300’e yükseltmiş oldu.

Törene Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven, Yeni Güner Turizmin sahibi Mustafa Güner ve iki firmanın yetkilileri katıldı.

Crafter her zaman kazandırıyor
Volkswagen Crafter, BiTDI motoruyla yakıt ekonomisi konusunda standartları yükseltiyor. 75 litrelik deposuyla 1120 km yol alan çift turbo beslemeli motorun yanı sıra vites öneri özelliği ve hız sabitleyici sayesinde de yakıt tüketimi önemli oranda azalıyor. Bir iş ortağının tüm avantajlarını sağlayan Volkswagen Crafter’daki 2 lt hacimli ve 4 silindirli çift turbo motor 163 PS güç ve 400 Nm tork üretiyor.
    
20 bin km bakım aralığıyla düşük işletim maliyeti ve ekonomik kullanım imkanı da sunan Crafter, her bakımda sadece 7 litre yağ değişimine ihtiyaç duyarak bakım maliyetlerini de düşürüyor. Benzersiz kalite, mutlak güvenilirlik ve gerçek ekonomiyi temsil eden Crafter, 12 yıl paslanmazlık, 3 yıl boya, 2 yıl sınırsız km + 1 yıl için 250 bin km’ye kadar sınırlı araç garantisi ile sınıfının en uzun garanti değerlerini sunuyor.

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Anadolu Isuzu dört şehirde önemli araç teslimatlarına imzasını attı

 Anadolu Isuzu dört şehirde önemli araç teslimatlarına imzasını attı Anadolu Isuzu, konforlu ulaşımın temsilcisi olan ve Türkiye’de üretilen Novo modelinin farklı versiyonlarını Niğde,...

Mercedes-Benz Conecto fırtınası sürüyor

 Mercedes-Benz Conecto fırtınası sürüyor Mercedes-Benz Türk Türkiyenin çeşitli yerlerinde birçok teslimata imza attı.

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ticaret barışı sever

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x