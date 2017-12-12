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Schmitz Cargobull'dan 125. yıl'a özel kampanya

Schmitz Cargobull'dan 125. yıl'a özel kampanya

Tarih 12 Aralık 2017, 12:20

Bu sene içerisinde Adapazarı fabrikasını devreye sokan, bunun yanında ise tüm Avrupa'da ve Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kuruluşunun 125. yılını kutlayan Alman semi-treyler devi SCHMITZ CARGOBULL, 2017 yılının son ayında Türk nakliye sektörüne cazip bir fırsat daha sunuyor.

Konuyla ilgili olarak Schmitz Cargobull Türkiye Satış Müdürü Nihat Ö. Ayhan'ın görüşlerne başvurduk. Ayhan, yaptığı açıklamada :
" Bildiğiniz üzere şirketimiz bundan yaklaşık 1.5 sene kadar önce, uzun yıllardır birliktelik yaptığı iş ortağı ile karşılıklı uzlaşıyla yollarını ayırıp Türkiye'de yeni bir yapılanmaya gitti. Bu yeni yapılanma sürecinin ilk ve en önemli adımı da Türkiye'de açılması planlanan fabrikaydı. Ne mutlu bizlere ki, yoğun çalışmalar sonucunda 9 ay gibi kısa bir sürede Schmitz Cargobull Adapazarı fabrikasını açma fırsatını yakaladık.

125. yılımızı kutladığımız 2017 yılının Nisan ayında öncelikle perdeli grubundaki semi-treylerleri üretmeye başladık. Yine bu senenin Ağustos ayında ise frigorifik semi-treyler üretim bandını devreye sokarak bu alanda da Türkiye fabrikamızda üretim yapmaya başladık. Yakın bir gelecekte ise hem açık kasa, hem de damper grubu ürünlerimizle pazara etkili bir şekilde girmek istiyoruz.

Senenin sonuna geldiğimiz bugünlerde, Türkiye'ye yatırım yapmakla ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumuzu bir kere daha görüyoruz. Bu seneki satış adetlerimiz gösteriyor ki, Türk nakliye sektörü artık Schmitz Cargobull'a daha çabuk ulaşabiliyor ve daha iyi şartlarla sahip olabiliyor. Bu şartları yakın gelecekte iyileştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Fakat gerek Türkiye'de yatırım yaptığımız ilk sene olması, gerekse de şirketimizin 125. kuruluş yılı olması sebebiyle, bu sene bize gerekli ilgiyi gösteren, ürünlerimizi tercih eden iş ortaklarımıza teşekkür etmek ve de herhangi bir nedenden dolayı ürünlerimizi kullanamayan, ticaret yapamadığımız nakliyecilerimize de son bir fırsat daha sunmak için 2017 yılını yeni bir kampanya ile kapatıyoruz.

Kampanya ile ilgili kısaca bilgi vermem gerekirse, Türkiye'de ürettiğimiz ürün grupları olan perdeli ve frigorifik semi-treylerlerimiz için düzenlediğimiz bir kampanyadır. Bildiğiniz üzere bugünlerde finans kuruluşları Türk Lirası için yıllık yaklaşık %18 ile %20 arasında değişen bir faiz öngörmekte iken, Euro için bu oran yıllık %5 ile %6 seviyesindedir.

Biz, 125. yılımıza özel olarak 31 Aralık 2017 tarihine kadar üreteceğimiz sınırlı sayıda semi-treylerde ve anlaşmalı finans kuruluşlarında geçerli olacak, Türk Lirası için yıllık %12.5, Euro için ise yıllık %1.25 faiz oranlarıyla Türk nakliye sektörüne, hem teşekkür etmek hem de 2017 senesi için son bir fırsat daha sunmak istedik.

Umarım ki bu kampanyamız hepimiz için hayırlı olacaktır. Mümkün olabildiğince çok iş ortağımızın bu fırsattan faydalandırmış olmasını temenni ediyoruz." dedi.



 

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