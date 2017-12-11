Mercedes'te atama

Anasayfa » Yönetici Haberleri

11 Aralık 2017, 15:01

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’na yeni İcra Kurulu Üyesi atandı.

Bu sene 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, 1 Aralık itibariyle Prof. Dr. Frank Lehmann’ın boşalttığı pozisyona yeni Kamyon Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Dr. Andreas Bachhofer’i atadı. Dr. Frank Lehmann’ın, Daimler AG bünyesinde Mercedes-Benz Kassel Fabrikası Direktörlüğü’ne atanmasının ardından boşalacak görevini, daha önce Mercedes-Benz Kamyon Kalite Direktörlüğü görevini yürüten Dr. Andreas Bachhofer sürdürecek.Aksaray Kamyon Fabrikası’nda çalışanların katılımıyla yapılan devir teslim törenine Gerald Jank ev sahipliği yaptı. 2009-2013 yıllarında Türkiye’de Aksaray Kamyon Üretim Direktörü olarak görev yapan ve bugün Aksaray Kamyon Fabrikası’nın da bağlı bulunduğu Mercedes-Benz Kamyon Üretim Ağı’nın Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Jank, törende Prof. Dr. Frank Lehmann’a emekleri ve Mercedes-Benz Türk’e kattığı değerler için teşekkür etti. Yeni İcra Kurulu Üyesi’ni fabrika çalışanlarına takdim eden Jank, Dr. Andreas Bachhofer’e yeni görevinde başarılar diledi ve kendisine sembolik olarak fabrikanın anahtarını teslim etti.Mercedes-Benz Türk Kamyon Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi pozisyonuna yeni atanan Dr. Andreas Bachhofer 2014-2017 yılları arasında Mercedes-Benz Kamyon Kalite Yönetimi Direktörü olarak görev yaptı. 1995 yılında doktora öğrencisi olarak Daimler bünyesine katılan Bachhofer, tüm dünyada bir dizi görevi üstlendikten sonra 2008 yılında Daimler’in Yeni Kamyon Projesi kapsamında Maliyet Planlama ve Kalıp Yönetimi alanında çalıştı. 2011-2014 yılları arasında Stuttgart‘ta Mercedes-Benz Kamyon Ürün Ömrü Yönetimi (Life-Cycle Management) ve Euro 6 Atego ürün projesi sorumluluklarını üstlendi.Makina mühendisi olan Bachhofer evli ve 3 çocuk babası. Aksaray lokasyonunun üretim ve yönetim sorumluluğunu üstlenen Bachhofer, 30 yılı aşkın süredir İç Anadolu Bölgesi’nde üretimini sürdüren Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki yeni görevinde fabrikanın gelişimi için çalışacak.