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Çin egzoz gazlarından kurtulacak

11 Aralık 2017, 14:44

Dünyanın en büyük otomobil piyasası olan Çin, fosil yakıtla çalışan araçların üretimini yasaklamayı düşünüyor

Kirlenmeyi azaltmak için, bunun yerine elektrikli araçların üretimi teşvik edilecek.



Bu perspektif, Fransa ve İngiltere'nin, kirletici gaz emisyonunu bitirme amacıyla, 2040'tan itibaren petrol ve dizelle çalışan araçların satışını yasaklama planıyla örtüşüyor.



Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, hafta sonunda Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde yaptığı konuşmada, bakanlığının bu konuda gerekli araştırmaları yapmakta ve Çin için bir takvim üzerinde çalışmakta olduğunu açıkladı.



Xinhua Haber Ajansı, Xin'in söz konusu politikayı "yakın gelecekte" uygulamaya koyacağını söylediğini belirtti. CCTV resmi televizyonu, bu önlemlerin çevrede derin olumlu farklılaşmalar yaratacağını Çin'in otomobil endüstrisinin gelişimine ivme getireceğini açıkladı.



Dünyanın 2. büyük ekonomisi bünyesinde 2016'da temiz enerjiyle çalışan 500.000 kadar araç satılarak; bir önceki yıla göre %50'lik bir artış sağlandı. Çin Hükümeti, geçen Haziran ayında, araç üreticilerini 2020'den itibaren bir kota sistemi uyarınca daha çok elektrikli araç üretmeye yönlendirecek bir düzenleme yaptı.



Bu arada Volvo, Çin'de ilk %100 elektrikli otomobillerini 2019'da sunacak. Ford ise ilk hibrid araçlarını gelecek yıl pazarlayacak ve 2025'te Çin'de bulunacak bütün araçlarının %70'i elektrikle çalışanlardan oluşacak.



