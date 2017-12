Akzirve Challenge don ayağı 17 Aralık’ta gerçekleşecek

Anasayfa » Otomobil

11 Aralık 2017, 14:10

17 Eylül’de ilki, 12 Kasım’da ise ikincisi gerçekleşen Akzirve Challenge Off Road etkinliğinin final ayağı 17 Aralık’ta STRADA Bahçeşehir proje arazisinde gerçekleşecek.

Akzirve Gayrimenkul ve İSOFF (İstanbul Off Road Kulübü) iş birliği ile 3 etapta planlanan Akzirve Challenge heyecanının son ayağı 17 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. 12 Kasım’da büyük bir katılım ile gerçekleşen ikinci etabın ardından en iyi skoru yapan pilotlar son kez piste çıkmaya hazırlanıyor.3. etap 20 pilot ve 20 hakemin katılımıyla, yine Akzirve Gayrimenkul’ün bölgesine değer katan STRADA proje alanında yapılacak. Bu final yarışı ile birlikte toplam 3 etapta en iyi dereceyi yapan kişi İstanbul Off Road Şampiyonası’nın da birincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazanacak.Akzirve Gayrimenkul CEO’su İbrahim Maasfeh; “17 Eylül ve 12 Kasım tarihlerinde beklediğimizden daha büyük bir ilgi ile karşılanan Akzirve Challenge’da artık sona geldik. Unutulamayacak heyecanlı anlara ev sahipliği yapan bu yarışlara destek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Altına imzamızı attığımız her projenin değer taşıyan nitelikli işler olmasına özen gösteriyoruz. İstanbul’un heyecanını yansıtan ve dinamizm dolu bu tür spor etkinliklerine sponsor olmaya devam edeceğiz.” dedi.Akzirve’nin Bahçeşehir’de inşaatı devam eden projesi Strada’nın arazisinde gerçekleştirilecek yarış için aynı noktadan başlayıp birbirini köprü ve tünel geçişleri ile kesen ikili bir parkur sistemi hazırlanacak. Kura ile eşleşecek yarışçılar, farklı güçlerdeki araçlarının avantajlarını doğru kullanıp zamana karşı yarışarak rakiplerini elemek için mücadele edecekler. Co-pilotun olmadığı yarışma konseptinde seyircilerden bazıları profesyonel pilotlar eşliğinde bu heyecana ortak olma şansı yakalayacak.Akzirve daha önce, 17 Temmuz’da Strada’dan startı verilen, deneyimli rallici Bora Köktener ve Ertuğrul Karali’nin liderliğinde 15 günde 10 Balkan Ülkesi’ni kapsayan ve bölgede ses getiren Tour of Balkan’a da sponsor olmuştu.