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Germencik Jeotermal Santrali‘nde ‘hareket‘ var

Germencik Jeotermal Santrali‘nde ‘hareket‘ var

Tarih 11 Aralık 2017, 14:04

Başta rüzgar enerji santralleri olmak üzere enerji sektöründe yoğun çalışmalar sürdüren Hareket, Aydın Germencik’te kurulan Melih Jeotermal Enerji Santrali’nin ekipman tas&#807;ıması ve montaj işlemlerini de üstlendi.

Hareket, yüklerin Alsancak Limanı’nda araç üzerine alınmasının ardından Aydın Germencik’teki santral sahasına taşıdı. 3 vaporizer ve 5 preheater taşımasında 2 adet 8 dingil hidrolik Faymonville, 2 adet 12 dingil HD-THP Goldhofer, 2 adet 5 dingil uzatmalı Faymonville ve 1 adet 4 dingil Tırsan uzatmalı dorse kullanıldı. Taşımanın ardından proje sahasında montaj işlemlerini de tamamlayan Hareket, operasyonu 300 ton ve 200 ton mobil vinçlerle gerçekleştirdi. Proje 6 günde tamamlandı.




 

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3d Lojistik

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