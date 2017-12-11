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Germencik Jeotermal Santrali‘nde ‘hareket‘ var
11 Aralık 2017, 14:04
Başta rüzgar enerji santralleri olmak üzere enerji sektöründe yoğun çalışmalar sürdüren Hareket, Aydın Germencik’te kurulan Melih Jeotermal Enerji Santrali’nin ekipman taşıması ve montaj işlemlerini de üstlendi.
Hareket, yüklerin Alsancak Limanı’nda araç üzerine alınmasının ardından Aydın Germencik’teki santral sahasına taşıdı. 3 vaporizer ve 5 preheater taşımasında 2 adet 8 dingil hidrolik Faymonville, 2 adet 12 dingil HD-THP Goldhofer, 2 adet 5 dingil uzatmalı Faymonville ve 1 adet 4 dingil Tırsan uzatmalı dorse kullanıldı. Taşımanın ardından proje sahasında montaj işlemlerini de tamamlayan Hareket, operasyonu 300 ton ve 200 ton mobil vinçlerle gerçekleştirdi. Proje 6 günde tamamlandı.
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