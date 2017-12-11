Anadolu Isuzu dört şehirde önemli araç teslimatlarına imzasını attı

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11 Aralık 2017, 11:48

Anadolu Isuzu, konforlu ulaşımın temsilcisi olan ve Türkiye’de üretilen Novo modelinin farklı versiyonlarını Niğde, Bayburt, Manisa ve Ankara’daki bayilerinde düzenlenen törenlerle yeni sahiplerine teslim etti.

Otobüs ve kamyon üreticileri içinde Türkiye’nin en fazla bayi ve servis ağına sahip olan markası Anadolu Isuzu, Türkiye’nin dört bir yanındaki araç teslimatlarına devam ediyor. Ankara, Bayburt, Manisa ve Niğde’de düzenlenen törenlerde Isuzu Novo Citi ve Isuzu Novo Lux araçlar yeni sahiplerine teslim edildi.Anadolu Isuzu’nun Ankara bayisi Gençler Oto, Anadolu Isuzu Otobüs iş Birimi Satış Direktörü Tunç Karabulut’un katılımıyla gerçekleşen törende Ankara Otogarı Kooperatifi AŞTİ’ye 10 adet Novo Citi otobüs teslimatı gerçekleştirdi.1987 yılından beri otomotiv sektöründeki deneyimleriyle adından söz ettiren ve 14 farklı ilde Anadolu Isuzu’nun yetkili satıcısı olarak faaliyetlerine devam eden Öztopraklar Otomotiv, düzenlenen törende Bayburt Seyahat’e 1 adet Isuzu Novo Lux teslim etti. Törene Anadolu Isuzu adına Otobüs Bölge Satış Sorumluları Murat Küçük, Emin Günışık ve Burak Darıcı da katılım gösterdi.Bir diğer teslimat töreni ise Manisa’da faaliyet gösteren Barem Turizm’e teslim edilen 10 adet Novo Lux araçla gerçekleşti. Anadolu Isuzu Otobüs iş Birimi Satış Direktörü Tunç Karabulut, Anadolu Isuzu Otobüs Satış Yöneticileri Onur Çetinkaya, Ferhat Sancaklı ve Anadolu Isuzu Otobüs Bölge Satış Sorumlusu Emin Günışık’ın katılım gösterdiği törende Isuzu’nun Manisa ve Uşak’ta faaliyet gösteren yetkili satıcısı Yükseliş Otomotiv, Manisa’da okul ve personel taşımacılığı sektöründe uzun yıllardır önemli çalışmalara imzasını atan Barem Turizm’e araçlarını teslim etti.Niğde’de düzenlenen araç teslimat töreninde ise yoğun bir katılım vardı. Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Tokat’ta faaliyet gösteren Anadolu Isuzu yetkili satıcısı Okur Otomotiv, 4 adet Isuzu Novo Lux model aracı Niğde’nin personel taşımacılığında ön plana çıkan markası Acar Seyahat’e teslim etti. Törende aynı zamanda daha önceden teslim edilen Isuzu marka araç filosu da sergilendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği törene AIOS Otobüs İş Birimi Satış Direktörü Tunç Karabulut, Emniyet Müdürü Salim Çobanoğlu, Belediye başkanı Rıfat Özkan, Milli Eğitim Müdürü H. İbrahim Yaşar, Özel İdare Sekreteri Ali Nebol, Ticaret Borsası Müdürü Şevket Katırcıoğlu, Müsiad Başkanı Şerafettin Aydoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, Ak Parti il yönetimi, MHP il başkanı Ali Güngör, Niğde il müdürü Nejdet Yılmaz, Anadolu Isuzu Otobüs Bölümü Satış Yöneticileri Onur Çetinkaya, Ferhat Sancaklı, Anadolu Isuzu Otobüs Bölümü Bölge Satış Sorumluları Murat Küçük, Emin Günışık ve Burak Darıcı katılım gösterdi.