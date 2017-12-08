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Mercedes-Benz Conecto Fırtınası Sürüyor
08 Aralık 2017, 16:28
Mercedes-Benz Türk Türkiyenin çeşitli yerlerinde birçok teslimata imza attı.
Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto, Ahmet Yılmaz’a teslim edildi. Yılmaz, teslimat esnasında Mercedes-Benz’in yıllardır değişmeyen kalitesine ve güvenilirliğine vurgu yaptı ve Mercedes-Benz Conecto kullanmanın verdiği ayrıcalık hissinden ve sağladığı avantajlardan bahsetti.
Düzce Belediyesi Conecto dedi
Mercedes-Benz Türk tarafından Düzce Belediyesi’ne satışı gerçekleştirilen 8 adet Mercedes-Benz Conecto, belediye temsilcilerine teslim edildi. Teslimat sırasında Mercedes-Benz markasının güven veren kalitesinden söz eden temsilciler, Conecto’nun eşsiz tasarımı ve düşük yakıt sarfiyatı böylesine büyük bir anlaşmanın yapılmasında rol oynayan öncü faktörler arasında gösterdi.
Kamil Koç’un Mercedes-Benz yatırımları sürüyor
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Gaziantep ve Koluman İstanbul tarafından Kamil Koç’a satışı gerçekleştirilen 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 (1 adet Koluman Gaziantep, 4 adet Koluman İstanbul) şirket yetkililerine teslim edildi. Filosuna Mercedes-Benz otobüsleri katmayı sürdüren Kamil Koç yetkilileri, Mercedes-Benz’in kalitesine güvendiklerini ve yolcularına her daim güvenli ve konforlu bir yolculuk sağlamak istedikleri için Mercedes-Benz’i tercih ettiklerini dile getirdiler.
Tourismo 16 RHD 2+1 teslimatları tam gaz devam ediyor
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Bursa Motorlu Araçlar tarafından Isparta Petrol’e satışı gerçekleştirilen 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1, şirket temsilcilerine teslim edildi. Yatırımlarını Mercedes-Benz ile sürdüren Isparta Petrol, filosuna eklediği 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 ile markaya duyduğu güveni bir kez daha gösterdi. Şirket yetkilileri teslimat esnasında Mercedes-Benz otobüslerinin yolculara verdiği konfor ve yarattığı kalite farkını vurguladı.
Tekirdağ Belediyesi’nin tercihi Intouro
Mercedes-Benz Türk tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne satışı gerçekleştirilen 3 adet Mercedes-Benz Intouro, yetkililere teslim edildi. Teslimat sırasında yetkililer, Mercedes-Benz ile çalışacak olmaktan duydukları gururu dile getirdi. Tercih sebepleri arasında Mercedes-Benz araçların sunduğu düşük yakıt maliyetleri ve yüksek performans özelliklerinin olduğunu vurguladılar.
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