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Scania, kamu sektörünün de tercihi oldu
08 Aralık 2017, 15:17
Geniş ürün yelpazesi ve yüksek standartları ile Scania, farklı üstyapı ve özel donanım ihtiyaçlarına uygunluğu ile kamu sektörünün de tercihi olmaya devam ediyor.
Karayolu taşımacılığında düşük yakıt tüketimi, üstün donanımları ve yüksek performansı ile öne çıkan Scania, belediye hizmetlerinde de tercih ediliyor.
Avcılar Belediyesi, 8 adet Scania P320 aracı filosuna dahil etti. Araçların 2 tanesi yol süpürme, 6 tanesi ise çöp toplama üstyapısına sahip.
Teslimat töreninde Scania Denizli Yetkili Satıcısı KCR Otomotiv Satış Müdürü Gökhan Gürlek, Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nilgün Çendek’e belediye tesislerinde gerçekleşen törenle araçları teslim etti. Törene; Doğuş Otomotiv, Serifler Temizlik, Efe Endüstri, Akdeniz Temizlik ve copkamyonum.com yöneticileri de katıldı.
Nilgün Çendek Scania kullandı
Avcılar Belediyesi adına Temizlik İşleri Müdürü Nilgün Çendek, teslimat töreni sırasında Scania çöp kamyonu araçlarını kullanma fırsatı da buldu. Scania’nın kullanımının oldukça kolay olduğunu belirten Çendek “Avcılar halkına en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Çöp toplama ve yol süpürme araçlarında, Scania tercihimizle en iyi markayı seçtiğimize inanıyorum. Bu işbirliği, araçlarımızın yakıt tasarrufuna pozitif yönde katkıda bulunurken, sağlamlığı ve dayanıklılığı ile de süreklilik arz edecektir” açıklamasında bulundu.
İdeal kamyon: Scania P320
Scania P serisi kamyonlar; hafiflik, kolay kullanım, manevra kabiliyeti, üstün görüş açısı ve kolay iniş-biniş için tasarlandı. Bunlar, şehir içi kullanım ve bölgesel dağıtım için ideal araçlardır. Scania’nın yüksek torka sahip motoru ve opticruise şanzımanı, dur-kalkı yoğun olan ve ani hızlanma gerektiren uygulamaların kolayca üstesinden gelmektedir. Bu doğrultuda Scania araçları şehir içi dağıtım, çöp toplama, yol süpürme, kar küreme ve itfaiye kamyonu uygulamalarında kendinden söz ettirmektedir.
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