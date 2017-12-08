Otokar'ın Sultanları turizm sektörü ile İzmir'de buluşuyor

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08 Aralık 2017, 15:04

Otokar yetkili satıcısı Atalay Otomotiv, Travel Turkey İzmir Fuarı'na katıldı.

Türkiye’nin öncü otomotiv firması Otokar’ın yetkili satıcısı Atalay Otomotiv, turizm, sağlık ve gastronomi sektörünü 11'inci kez bir araya getirecek Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'ne katılıyor. Toplu taşımacılık sektöründeki 20 yıllık deneyimi İstanbul'un ardından 2017 yılında İzmir'e de taşıyan Atalay Otomotiv, seyahat acenteleri, tur operatörleri, iş ve kongre turizmi, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller ve tatil köyleri gibi sektörün tüm temsilcilerinin yer alacağı organizasyonda, turizm sektörünün ‘Sultan’larını sergiliyor.Onlarca ülkeden, binlerce turizm profesyonelini ağırlayacak olan Travel Turkey İzmir'e Türkiye’nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar'ın 3 aracıyla katılacak olan Atalay Otomotiv, dört gün boyunca fuarın B Salonu D404 no’lu standında Otokar’ın turizm taşımacılığında düşük işletme giderleri, yakıt tüketimi, konfor ve güvenliği ile ön plana çıkan Sultan Mega, Sultan Comfort ve Doruk T’yi tanıtacak.Sektörün önemli buluşmalarından biri olan organizasyonda, taşımacılar için en kazançlı araçları ve hizmetleri sergileyeceklerini belirten; "Toplu taşımacılıkta 20 yılı aşkın tecrübemiz ile esnafımızın kazanması, araçları satın alma noktasında her türlü desteği sunuyoruz. Kısa süre önce İstanbul’daki Otokar bayiliğimizi, İzmir’deki yeni şubemiz ile güçlendirdik. 50 yılı aşkın süredir kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel araçlar üreten Otokar'ın İzmir’deki varlığını ve yaygınlığını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstanbul’dan sonra üst düzey hizmet ve müşteri memnuniyetini, İzmir esnafıyla da buluşturuyoruz” dedi.Atalay Otomotiv 6 Aralık akşamı verdiği yemekte de İZTAD (İzmir Toplu Taşımacılık ve Servis Hizmetleri Derneği) ve EGETURDER (Ege Turizm Taşımacıları Derneği) üyelerini ağırladı.Otokar'ın yeni tasarım yaklaşımını yansıtan Doruk T, karayolu yolcu taşımacılığında hizmet veren kurumların beklentileri doğrultusunda yenilendi. Pazara sunulduğu ilk günden bu yana turizm taşımacılığının gözde araçlarından biri olan Doruk T, turizm sektöründeki yüksek yolcu beklentilerine en iyi cevap verecek şekilde geliştirildi. Dış görünümündeki yeniliklerle daha sert ve dinç bir tasarıma kavuşan Doruk T'nin yeni nesil Euro 6 OBDC, 6700 cc, 6 silindirli güçlü motoru ile performansı artırıldı. 10 metre uzunluğuna sahip Doruk T, 43+1+1 standart ve isteğe bağlı 39+1+1 yolcu taşıma kapasitesi alternatifleriyle pazara sunuldu. Düşük işletme giderleri ve düşük yakıt tüketimi ile Doruk T, yolcu başına düşen taşıma maliyetlerini de azaltıyor. Doruk T, tam kuru havalı disk fren sistemi, ABS, EBS gibi güvenlik sistemlerine ilave olarak şerit takip sistemi (LDWS), gelişmiş AEBS fren sistemi, ASR, ESP gibi özellikleri de standart olarak sunuyor. Otomotivdeki son trendler dikkate alınarak yenilenen Doruk T'de, yenilenen geniş ve lüks koltukları, ferah iç mekan ile yolcu konforu ön planda tutuldu.Yüksek motor gücü ve zengin aksesuarlarıyla dikkat çeken Sultan Mega, hem kullanıcısına hem de yolcularına yüksek güç ve konfor sunuyor. Turizm sektörü için özel donanımlar ile üretilen Sultan Mega'nın modern tasarımlı torpidosu, gösterge paneli, ayarlanabilir ergonomik direksiyon sistemi, içeriden kumandalı ısıtmalı boynuz tipi aynaları ve havalı arka süspansiyonu ile sürücünün konforu düşünülürken, geriye yatabilen ve yana açılabilen rahat yolcu koltukları, yumuşak kadife kumaşı ve deri kafalıklı yolcu koltuk döşemesi, güçlü kliması, ferah iç alanı ve kesintisiz aydınlatma özelliği ve halı kaplaması ile yolcuların da keyifli yolculuk yapmalarını sağlıyor. Düz ve geniş yolcu koridoru, geniş koltuk arası mesafesi ile keyifli bir yolculuk sunan araç, yüksek bagaj hacmi ile de dikkat çekiyor. ABC ve ESC fren sistemi, ön ve arka disk frenleri sayesinde güvenli bir yolculuk vadeden Sultan Mega, Euro 6 regülasyonu ile devreye giren LDWS (Şerit İhlali Uyarı Sistemi) ile AEBS (Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi) sistemini üzerinde barındırıyor.Kendisi küçük, konforu büyük olan Sultan Comfort, 107 kW ve 632 Nm gücündeki motoru her türlü yol koşulunda üstün performans sunarken, çevreci EURO 6 emisyon değeri ile kullanıcısının bütçesini de koruyor. Yakıtta cimri, 6 ileri vites sistemi ile rampada güçlü olan hesaplı Sultan Comfort, dış ve iç tasarımıyla dikkat çekiyor. 27 koltuk küçük otobüs segmentinde, son yıllarda kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen otobüs unvanına sahip olan Sultan Comfort, gelişmiş özellikleriyle konfor ve ekonomiyi bir arada sunuyor. Sürücü ve yolcunun keyifli yolculuk yapmaları için tüm detayların yer aldığı araç, güvenlik özellikleriyle de ön plana çıkıyor.