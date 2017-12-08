İthal ürün yerine mini parça onarımı yapmak Türkiye’yi 100 milyon dolar kâra geçirdi

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08 Aralık 2017, 14:06

Duruma rakamlarla bakıldığında sektörde mini onarım yaparak ülke dışına çıkması engellenen rakam neredeyse 100 milyon dolar civarında.

Otomotiv sektöründeki alüminyum parça onarımındaki eksikliğin farkındalığıyla 9 yıl önce sektöre dahil olan RS Servis “Mini Onarım”, Mobil Parça Onarımı ” ve Hasar Onarım” hizmetini bir arada sunuyor. RS Servis yıllık ortalama 400.000 adet parça onarımının altına imza atarken, 50.000 civarında araca mini hasar ve onarım hizmeti sağlıyor. Bu farkındalıkla sektördeki var olan sigorta şirketlerinin yüzde 98’i ile çalışan RS Servis, yaptığı mini onarımlar sayesinde hatırı sayılır rakamlardaki gereksiz ithalatın önüne geçiyor.Türkiye ekonomisinde bu denli önemli yere sahip olan otomotiv sektörünün, ülke ekonomisine yarattığı katkının da önemi büyük. Bundan yola çıkarak mini parça onarımının önemini belirten RS Servis Genel Müdürü Ünal Ünaldı durumu şu şekilde yorumluyor; “Dünya ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan otomotiv sektörü, yedek parça onarım pazarıyla da büyümesini sürdürülebilir kılıyor. Dünyada yaklaşık yıllık 1,5 milyar dolarlık bir pazar gücüne sahip olan sektör, Türkiye’de 2.367,000 milyon TL’lik bir hacimle ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Ülke ekonomimizde bu denli yere sahip otomotiv sektörü içerisinde hizmet veren bir kuruluş olarak, ülkemizi zarara uğratmak yerine şartlar elverdiğince ithal ürün alımına direniyoruz. RS Servis olarak yaptığımız çalışma sonucu tamir edebileceğimiz bir durum varsa bunu araç üzerinde uyguluyoruz. Üstelik bunu tam teşekküllü servislerimizde gerçekleştiriyoruz. Yetkili servislerin bir kısmı bu süreçte onarım yerine parça değişikliğine gidiyorlar. Oysaki eğer onarım olabiliyorsa parça değişikliği yapmak gereksiz. Parçaların yüzde 70’ten fazlası ithal edilerek temin ediliyor. Bu anlamda gerek olmadığı koşullarda parça değişimi yapmak hem bireysel hem de ülke ekonomisine zarar anlamına geliyor. Yaptığımız araştırmalarda sırf parça ithalatımız 100 milyon doların üzerinde. Mini onarım sayesinde ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlıyoruz diyebilirim. Ayrıca tamir durumunda otomobilde değişim olmadığı için orijinalliğini koruyor. Satarken de bu durum karşınıza çıkıyor.”