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101 Rüzgar Enerjisi Santralinde Hareket‘in imzası var

101 Rüzgar Enerjisi Santralinde Hareket‘in imzası var

Tarih 08 Aralık 2017, 14:00

Türkiye genelinde gerçekleştirilen rüzgar enerjisi santrali yatırımlarının yarısında imzası bulunan proje taşımacılığı ve yük mühendisliği kuruluşu Hareket, bugüne kadar 101 RES projesinde yer aldı.

İlk olarak Manisa Karakurt RES projesindeki işlerini 2007 yılının başında tamamlayan Hareket, 10 yıl içinde rekor sayıda RES projesinde kapsamlı proje taşımacılığı ve yük mühendisliği işlerini üstlendi. Hareket‘in 101‘inci RES projesi ise geçtiğimiz günlerde tamamladığı Esenköy Kürekdağı RES projesi oldu.



2630,5 MW‘lık RES gücü
Hareket, 10 yılda toplam 2630,5 MW enerji üretim gücüne sahip olan RES projelerinde yer aldı. 2329 MW‘lık taşıma, 2150,2 MW‘lık vinç ve 1303,7 MW‘lık montaj operasyonu gerçekleştiren Hareket, kırılması zor bir rekora ulaştı.

Hareket Genel Müdürü Engin Kuzucu, enerji sektörünü yönelik yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Şu ana kadar Türkiye’de gerçekleştirilen rüzgar enerji yatırımlarının yaklaşık %45’i şirketimiz tarafından taşındı ve montajı yapıldı. Bugüne kadar toplam 2.630,5 MW rüzgar santralinin kurulumuna katkıda bulunduk. Rüzgar enerji yatırımcılarına anahtar teslim hizmet sunmaktayız” bilgisini verdi.

Sektöründe dünya markası
Hareket‘in sektöründe dünyanın önde gelen firmaları arasında yer aldığını kaydeden Kuzucu, şunları söyledi: “Türkiye dışında 21 ülkede de önemli projelerde yerli ve yabancı şirketlere hizmetler verdik ve vermeye devam ediyoruz. KHL’nin küresel yayın organı International Cranes dergisi tarafından her yıl yayınlanan, dünyanın taşıma kapasitesi en büyük ağır nakliye hizmeti firmalarının listelendiği ICT50 listesinde, 2016 yılında 24. sıraya yerleştik. Dünyanın en büyük firmalarının yer aldığı listede 24. sırada yer alarak Türkiye’ye prestij sağlayan önemli bir başarıya imza atmış olduk.“

 

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