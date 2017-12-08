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Euromaster’dan Türk Telekom müşterilerine yüzde 30 indirim fırsatı

Euromaster’dan Türk Telekom müşterilerine yüzde 30 indirim fırsatı

Tarih 08 Aralık 2017, 13:45

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 52 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim şirketi Türk Telekom ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında Euromaster’daki tüm lastik ve araç bakım servislerinden işçilikte yüzde 30 indirim kazanan Türk Telekom müşterileri, 31 Ocak 2018 tarihine kadar avantajlı kampanyadan yararlanabilecek. Türk Telekom bireysel mobil, internet veya ev telefonu müşterileri Türk Telekom Avantaj mobil uygulaması üzerinden ve 6262’ye sms göndererek indirimden faydalanabilecek.

Türkiye’de 52 ilde 200’e varan servis noktası ile hizmet veren Euromaster, kış dönemiyle kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim şirketi Türk Telekom’la yapılan anlaşma kapsamında Türk Telekom’un bireysel mobil, internet veya ev telefonu müşterileri, Euromaster’daki tüm lastik ve araç bakım servislerinden işçilikte yüzde 30 indirim kazanacak. Euromaster hizmetlerinden yararlanmak isteyen sürücüler, 31 Ocak 2018 tarihine kadar sürecek olan kampanyaya Türk Telekom Avantaj mobil uygulaması üzerinden ve 6262’ye sms göndererek katılabilecek.  

İndirimden faydalanmak için Euromaster servis noktalarında iletilecek fırsat kodu, Türk Telekom Avantaj mobil uygulaması üzerinden ‘Fırsat Kodu Al’ butonu tıklanarak ya da cep telefonundan SERVIS boşluk TCKN yazıp 6262'ye kısa mesaj gönderilerek de alınabilecek.
 

 

 

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