BKM Lojistik Avrupa yollarında Ford Trucks 1846T ile yürüyor

1970’ten bugüne

Avrupa yolları

Her adımda dikkat

Yeni çekiciye şans!

Sıkıntı yok

Sürücülerin tercihi







Edip Bakımcı: Taşımacılık zorlaştı !



“Avrupalı bizi yolda istemiyor. Yabancı firmalar, Türkiye'de bizden daha rahat hareket ediyorlar. Yol kenarı denetim istasyonları yabancıları kontrol etmiyor."







“Taşımacılık kazançlı olmaktan çıkıyor. Avrupa’dan Ortadoğu’ya taşımalar azaldı.

Bu sorunları aşmak için Hatay RoRo kuruldu.

Yurtdışında aşmak zorunda kaldığımız bir çok sorun ile birlikte yurt içinde de çözmemiz gereken bir çok sorun var.

İşimizin her aşaması her geçen gün daha fazla dikkat gerektiriyor.

BKM, Ford çekiciler ile birlikte Tırsan, Otokar ve Krone yarı römorklar kullanıyor. Askılı taşımalar Talson yarı römorklarla gerçekleştiriliyor.

Nakliye ve uluslararası ticarette zorluklara rağmen BKM büyüme planları yapıyor.

Gelecek yıl filosundaki çekici sayısını 60'a,

yarı römork sayısını 100'e çıkarmayı planlıyor.



BKM Lojistik, Ford Trucks çekicilerle Avrupa yollarına ilk çıkan firma. Filosunda 65 römork, 40 çekici bulunuyor, çekicilerin 25’i Ford Trucks marka. BKM Lojistik, Ford Otosan üretimi Ford Trucks 1846T çekicileri uluslararası nakliyede kullanan ilk firma. Antakya kökenli bir nakliyeci olan BKM Genel Müdürü Edip Bakımcı, “Motor gücü yeterli. Yakıt tüketimi çok uygun. Otomatik vites de var. Ayrıca yerli çekici seçeneği, tüm nakliyecilere ve Türkiye’ye avantajlar sağlıyor” diyor ve BKM’nin intermodal taşımalarının Avrupa ayağında araçların gösterdikleri performans ile BKM’yi ve uluslararası taşımacılığın durumunu şöyle anlatıyor:“Biz taşımacılığa 1970’li yıllarda başladık. Babam ve amcam o yıllarda yaş sebze ve meyve işi yapıyorlardı. O dönem; ulaşımın, istediğin zaman kamyon ve otobüs bulmanın zor olduğu bir dönemdi. Bundan dolayı kendi malımızı taşımak ve satmak için kamyonlar alındı. Geçen yıllar içinde Ortadoğu’ya yaş sebze ve meyve ihracatı da gelişince, ortaklıklar ve nakliye ile ticareti birleştirelim fikri ortaya çıktı. Uluslararası taşımaların başlaması ile başlangıçta kamyonlarla yapılan taşıma, bir süre sonra frigorifik araçlara döndü. Irak üstünden Kuveyt’e, Suudi Arabistan’a taşıma yapan firmalar oluştu. Bizden önce bölgemizde Özaslanlar, Gülmen, Sağlık, Renda gibi nakliyeciler vardı.Sonra Bakımcı Nakliyat, bir aile firması olarak kuruldu. 1992’de C2 yetki belgesi aldık. 2004’e kadar ortaklaşa devam ettik. 2004’te amcamın oğlu bizden büyük olduğu için ismi ona bırakarak, ama işbirliğimizi sürdürerek yeni firma kurduk. Biz, kısaltılmış ismi kullandık; BKM olduk.1997 yılına kadar treylerlerimizin hepsi frigolu idi. Filoda tenteli araç yoktu. Müşteri talebi doğrultusunda 10 tenteli aldık. Körfez kriziyle birlikte Hatay firmaları Avrupa’ya yönelirken biz de Avrupa’ya çalışmaya başladık. Müşteriye ve işe yakın olmak üzere İstanbul’a da şube açtık.Son yıllarda geçtiğimiz ülkelerde yaşadığımız problemler ve sürüş sınırlamaları, elektronik kayıt ve takograf cezaları gibi nedenlerle sadece intermodal çalışıyoruz. Lojistik hizmetler, depolama hizmetleri veriyoruz. 2000 yılından beri de İngiltere’ye taşıma yapıyoruz. Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Fransa taşımaları da ağırlıkta. Talep gelmesi halinde diğer ülkelere de gidiyoruz.Pendik - Toulon RoRo hattını kullanıyoruz. Araçlarımızın karayolunda kaldığı, sürücünün aracı kullandığı zaman kısalıyor. Bu gün artık Avrupa’ya çalışan firmaların intermodali kullanma zorunluluğu var. Avrupalı bizi yolda istemiyor. Kalabalık yapmayın, diyor.Bu koşullarda her adımı hesaplı atmak, hizmet ve taşıma kalitesinden taviz vermeden maliyetleri kontrol etmek zorundayız. Taşıma fiyatları artmıyor. Buna karşılık tüm giderler ve çekici fiyatları sürekli artıyor.Biz çekici tercihimizde, sektöre yeni giren çekicilere hep şans verdik. Ford 1846T’yi deuluslararasında kullanan ilk firma biz olduk.Araç seçimi yaparken öncelikle aracın özelliklerine bakıyoruz. Aracı tanıyoruz. Yakıt tüketimini, çalışma şeklini inceliyoruz. Yedek parça ve bakım imkanlarını araştırıyoruz.Ford 1846T’de motor gücü yeterli. İlk çekiciler manueldi. Yenileri otomatik. Sürücü için ve sürüş yardımcı donanımlarının rahat kullanılması için otomatik vites daha uygun.Yakıt tüketimi çok uygun. Ayrıca yerli çekici seçeneği, tüm nakliyecilere ve Türkiye’ye avantajlar sağlıyor. Türkiye’de üretilen bir marka olması gurur veriyor. Bizden sonra bir kaç firma daha Ford çekici kullanmaya başladı. Ford satış sonrası hizmetlerde de ürünün arkasında durdu. Her konuda profesyonel destek verdiler.Avrupa’da çalıştığımız güzergahta her hangi bir sıkıntı ve zorluk ile karşılaşmadık. Hatta Ford Turcks yeni bir çekici olarak Lüksemburg’dan İngiltere’ye kadar geçtiğimiz güzergahta çok ilgi çekti. Euro normu ve araç tekniği ile ilgili özel dikkati Almanya ve Avusturya gösteriyor. Biz o güzergahı kullanmıyoruz. O güzergahtan geçen Fordlar için de öyle bir sorun duymadık...Düşüncelerimizi ve tecrübelerimizi aktaracak olursak, genelde sürücüler yerli aracı tercih etmiyor. Bunu sağlamalıyız. Sürücünün Ford kullanmaya istekli olması gerekiyor. Sürücü bulmakta güçlük çekmemeliyiz. Sürücüler kabinin dar olduğundan, yatak altının küçük olduğundan şikayet ediyorlar. Bizim alım dönemimiz geldiğinde belki yeni bir model çıkar. Kabinle ilgili bazı eksiklikler giderilirse Ford çekicilerle devam ederiz. Ford’da alım sırasında idari olarak bürokrasi de fazla.Bölgede karışıklıklar bitmiyor. Konteynır rekabeti var. Avrupa’dan İran, Irak, Azerbeycan’a taşıma yapıyoruz. Ürdün’e İngiltere’den transit yapıyorduk, Suriye geçişleri bitirdi. Suudi Arabistan’a vize için dosya sunmanız, şoför listesi vermeniz gerekiyor. Gelinen noktada Suudi Arabistan’a gitmek maliyetlerden dolayı tercih edilmiyor. Diğer körfez ülkelerine yapılan taşımalar da komplike bir iş. Biz zorluklar ve karışıklıklarla baş ederiz ama gönderici ve alıcıya pahalı geliyor. İstanbul’dan Ürdün’e gitmek 8 - 10 bin dolar navlun maliyeti oluşturuyor, ihracatçı ne kazanacak! Suudi Arabistan’da, Ortadoğu taşımalarında petro ve kimya ürünleri dışında dönüş yükü de yok.Eğer burası da kapanırsa şu durumda Türkiye - Ortadoğu ticareti biter. Deniz yolu olarak düşünecek olursak uzak doğudan ithalat yapılıyor. Şu an Hatay RoRo, İskenderun’dan malı alıp Suudi Arabistan’a yanaşıyor. Bu defa Ürdün ters kaldı. Suudi Arabistan’dan Ürdün’e gidiyoruz. İsrail üzerinden gelen malları Ürdün ve Suudi Arabistan kabul etmiyor.Yabancı firma rekabeti artıyor. Bunlar Türkiye’de bizden daha rahat hareket ediyorlar. Yol kenarı denetim istasyonları yabancıları kontrol etmiyor. Eski arabalarla çalışıyorlar. Yeni düzenlemelerle bunların giderilmesini bekliyoruz. Başka sorunlar da var. Bunun bir örneği C2 belgesi olan firmanın uluslararası ev eşyası taşıması yapamaması. Bu nedenle ev eşyası taşımalarını yabancılara kaptırdık.Büyüyen filolar, artan araç adetleri ile birlikte nakit giderlerin de büyümesidir. Lojistik hizmetler ile birlikte depo ve büro personel gideri artıyor. Hem süre hem kilometreye bağlı olarak önemli giderler var. Gider sadece mazot, lastik, yağ, geçiş ücretleri vize harçları, ofis, sigorta giderleri değil. Beş yıl içinde araç standartları değişiyor. Araç fiyatlarının artışı yukarı doğru, navlun aşağı iniyor. Pazar bozulduğu, talep daraldığı zaman hesaplar da bozuluyor. Buna maliyetini bilmeyenlerin, günü kurtarmak isteyenlerin oluşturduğu yıkıcı rekabet ekleniyor. Rekabet kurumundan dolayı da kimse kimseye fiyat telkininde bulunamıyor.”