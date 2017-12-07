Aralık ayı MTV’si Nissan’dan

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07 Aralık 2017, 12:52

Japon otomotiv devi Nissan, Aralık ayında düzenlediği indirim ve finansman kolaylıklarının yanı sıra MTV indirimi ile araç sahibi olmak isteyenlere 2017’nin son fırsatını sunuyor.

Yaptığı indirim ve finansman kolaylıkları ile 2017’nin son kampanyasını başlatan NISSAN, yeni yıl öncesi avantajlı fiyatlarla otomobil sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Motorlu taşıtlar vergisi kampanyası başlatan NISSAN, Aralık boyunca satın alınan tüm binek modellerin Aralık 2017 motorlu taşıtlar vergisini üstleniyor.Ocak 2018’de yürürlüğe girecek yeni MTV sistemi öncesinde otomobil satın alanlar Aralık MTV’sini ödemeyerek avantaj sağladığı gibi yeni düzenlemeye de tabi olmayacaklar. Örneğin, 1.6 dCi dizel motorlu bir QASHQAI satın alan müşteri Aralık ayında satın alındığında ortalama 3 yıllık kullanım sonunda 2.071 TL’ye kadar ek avantaj sağlamış olacak.SUV’un lideri NISSAN, dünyanın en çok satan SUV modeli X-TRAIL ve Avrupa’nın en çok satan Crossover modeli QASHQAI için sıfır faizli 40 bin TL finansman desteği sunuyor. Ayrıca müşteriler yeni Qashqai için lansmana özel sunulan avantajlı fiyatları finansman kampanyasından aynı anda faydalanabiliyor. Yanı sıra şehrin vazgeçilmezi MICRA 12 bin TL, şehrin haylazı JUKE ise 18 bin TL’ye varan sıfır faizli 12 ay vadeli finansman kolaylığı ile sunuluyor.2016 yılında, Yılın Pick-up’ı ve En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari araç markası ünvanını kazanan Nissan Navara, 0% faizli finansman kampanyası ile 12 ay vade ile 50 bin TL’ye varan finans desteği ile sunuluyor. Finansman kampanyası tercih etmeyen müşteriler ise Navara’ya 6.500 TL’ye varan indirimle sahip olabiliyor.NISSAN yetkili servislerinden 4 adet Bridgestone veya Lassa marka lastik satın alan NISSAN sahipleri; tüm bakım, onarım ve aksesuarlarda kullanabilecekleri 31 Mart 2018 tarihine kadar geçerli 150 TL (KDV dahil) tutarında servis indirimine sahip olacak.