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Akaryakıtta “Türkiye’nin Süper Markası” OPET

Akaryakıtta “Türkiye’nin Süper Markası” OPET

Tarih 07 Aralık 2017, 12:40

Marka yönetimi konusunda üstün başarı gösteren firmaları ödüllendiren uluslararası bağımsız otorite Superbrands, OPET’i üçüncü kez "Türkiye'nin Süper Markası’ ilan etti.

Ödülü ünlü oyuncu Ali Poyrazoğlu’nun elinden alan OPET Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Güler, “Fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Superbrands’ın The Nielsen Company işbirliğiyle yaptığı araştırma sonucunda OPET bir kez daha “Türkiye’nin Süper Markası” seçildi. OPET,  bu yıl da “Türkiye'nin Süper Markaları" listesine giren tek akaryakıt dağıtım şirketi oldu.

Superbrands tarafından, 6 Aralık tarihinde Hilton Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilen ödül töreni ile Türkiye’nin Süpermarkaları’na ödülleri verildi. Törenin sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Ali Poyrazoğlu, Superbrands seçilen markalara ödüllerini tek tek takdim ederken OPET adına ödülü Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Güler aldı.

Timuçin Güler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yenilikçi hizmetlerimiz ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerimizle yolumuza devam ediyoruz. Bugünün tüketicilerinin alışkanlıkları hızla değişiyor ve dijitalleşiyor. Biz de bu ihtiyaca cevap veren hizmetlerimizi artırarak ve teknolojiyi en iyi kullanan akaryakıt dağıtım şirketi olarak tüketiciyle temas ettiğimiz nihai nokta olan ‘Akıllı istasyon’larımızda, en iyi ürünü sunuyoruz. ‘Akıllı Dolum Sistemi’ gibi ses getiren uygulamalarımızla müşteri memnuniyetinde fark yaratıyoruz. Dijitalleşmenin yanı sıra yüksek ürün kalitemiz ve sosyal sorumluluk projelerimizle sektörümüzdeki ‘müşteri memnuniyeti en yüksek, en sevilen, en çok konuşulan marka ve süpermarka’ gibi unvanlarımızı korumayı hedefliyoruz. OPET istasyonlarının tuvaletlerinden başlayan “Temiz Tuvalet Kampanyası” ile bugün tüm topluma yayılan ve örnek alınan bir değişimin öncüsü  olduk. Önümüzdeki dönemde de yeni hizmetlerimizle çıtamızı daha da yükselterek fark yaratmaya devam edeceğiz.”

Süper marka seçiminde, şirketin büyüklüğünün yanı sıra, teknolojisi, yatırımları, iş gücü kalitesi, yaratıcılığı, markalaşmaya yaptığı yatırım ve marka devamlılığı, sosyal sorumluluk projelerine katkısı, çevre duyarlılığı, etik değerlere uyma ve vergi sıralamasındaki yeri gibi kriterler dikkate alınıyor. Marka yönetimi ve pazarlaması konusunda uluslararası bağımsız bir otorite olan Superbrands, marka yönetimi konusunda üstün başarı gösteren firmaların dünya çapında seçimini ve tanınmasını sağlıyor.



(Soldan Sağa) OPET Marka Müdürü Mehmet Alpinanç, OPET Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın, Ali Poyrazoğlu, OPET Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Güler, OPET Medya İlişkileri Koordinatörü Tümay Ergezen.

Türkiye'nin Süpermarkaları nasıl seçiliyor?
‘Superbrands’ Araştırması dünyada 88 ülkede düzenleniyor ve Türkiye’de de iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Bu yıl, Superbrands Türkiye’nin 4986 marka arasından seçtiği 1148 markayı değerlendiren uzman jürinin elemelerini 300 marka geçti. Nielsen’in bu 300 marka için İstanbul, Ankara ve İzmir’de 18-56 yaş ve tüm SES gruplarında 1638 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı tüketici değerlendirmesi sonucunda ise 181 marka barajı aşarak “Türkiye’nin Süpermarkaları”ndan biri olmaya hak kazandı.



 

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