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KDV’nin yarısı bizden PEUGEOT keyfini sürmek sizden

KDV’nin yarısı bizden PEUGEOT keyfini sürmek sizden

Tarih 07 Aralık 2017, 12:10

Peugeot Türkiye; gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ile sıra dışı sürüş keyfi sunan ürün gamında Aralık ayına özel seçili binek araçlarda “KDV’nin yarısı bizden” seçili ticari araçlarda ise “KDV’nin tamamı bizden Peugeot keyfini sürmek sizden” fırsatı sunuyor.

•“KDV’nin yarısı bizden” fırsatı ile Peugeot 208, Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunarak Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyor.

•Yüksek donanımı, teknolojik özellikleri, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzımanı ile Yenilenen SUV Peugeot 2008, “KDV’nin yarısı bizden” fırsatı ile sunuluyor.

•Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve ileri sürüş keyfi sunan Yeni SUV Peugeot 3008,  “KDV’nin yarısı bizden” fırsatıyla sunuluyor.



•Performansı ve yeni dış tasarımı ile “boyut atlatan”  Yeni SUV Peugeot 5008 Aralık ayında da 75.000 TL 24 ay %0,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

•Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee tüm versiyonlarında geçerli “KDV’nin tamamı bizden” fırsatı ile sunuluyor.

•Sınıf lideri yakıt ekonomosiyle beraber, benzersiz teknolojik özellikler ve üstün sürüş konforunu bütünleştiren Peugeot Expert Van, “KDV’nin tamamı bizden” fırsatı ile sunuluyor.

•Eşsiz tasırım, üstün sürüş konforu, güçlü 2.0L BlueHDi dizel motorlar, seçkin ve benzersiz ekipmanlar sunan Peugeot Expert Traveller “KDV’nin yarısı bizden” ve 75.000 TL 24 ay %0,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.



 

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