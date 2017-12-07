Kahramanlı Uluslararası Nakliyat’a 20 adet çekici

Anasayfa » Piyasa

07 Aralık 2017, 12:07

Kurulduğu 1974 yılında MAN marka kamyon ve çekicilerle ilk kez yollara çıkan Kahramanlı Uluslararası Nakliyat, gerçekleştirdiği 20 araçlık son yatırımında da yine MAN’ı tercih etti.

MAN ayrıcalıklarını Kahramanlı Uluslararası Nakliyat’a taşıyan 20 adet yeni nesil TGS 18.420 (4X2) BLS Uzun Yol çekiciden oluşan filo, Ankara Akyurt’taki MAN tesislerinde düzenlenen törenle teslim edildi. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu’nun yanı sıra Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, Kamyon Satış Bölge Koordinatörü İrfan Ergetir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen teslimat törenine, VDF Bölge Satış Yöneticisi Tuğrul Aykın, MANCI Kemal Yönetim Kurulu Başkanı Musa Akdemir ile Satış Müdürü İbrahim Gündüz, Kahramanlı Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahramanlı ve Ayhan Erdem katıldılar.MAN’ın, ileri teknoloji, yüksek kalite, yüksek performans, düşük yakıt tüketimi, ekonomik işletme maliyetleri gibi konulardaki tavizsiz yaklaşımı ile ilk kuruluş günlerinde kendilerine çok önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Ali Kahramanlı, “Bugün geldiğimiz noktada, üstün birçok özelliği ile birlikte, başta yakıt olmak üzere Euro 6C ile sunduğu benzersiz avantajlar kulvarlarında MAN araçlarını adeta rakipsiz kılıyor. Biz de 20 araçlık yeni yatırımımızda MAN’ı tercih ederek, tüm bu ayrıcalıkları bünyemize kattık” dedi.MAN araçlarının bilinen dayanıklılık, performans, teknoloji, konfor gibi birçok özelliğinin çok uzun yıllardır zaten Türkiye’de en zorlu koşullarda dahi tecrübe edildiğine dikkat çeken Tuncay Bekiroğlu, “MAN, uzun yıllardır kullandığı Common Rail motorlardaki uzmanlığı ile Euro 6C teknolojisinde bir yandan daha yüksek performans sunarken, diğer yandan da yakıt tasarrufu geleneğini de benzersiz bir noktaya taşıdı. Tüm bu ayrıcalıklar, uzun bakım aralıkları, MAN’ın rekabetçi Satış Sonrası Hizmetler, TopUsed ayrıcalığı, VDF’nin sunduğu finansal çözümlerle bir araya gelince, gerçekten de sahibine çok önemli avantajlar sağlıyor” açıklamasında bulundu.MAN’ın müşterilerini ‘yaşam boyu iş ortağı’ kabul ettiğine vurgu yapan Serkan Sara da, “MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’de, ilişkimiz satış ile birlikte bitmiyor, tam aksine başlıyor. Çünkü odağımızda yaşam boyu iş ortaklarımız var. Araçlarımızla olduğumuz gibi hizmetlerimizle de onlar için en ideal şartları sağlıyoruz. Bu nedenle MAN olarak bizi tercih eden firmalarla, araç sahipleri ile çok uzun soluklu işbirliklerimiz var ve bu yüzden ‘yaşam boyu’ diyoruz. Bu doğrultuda Kahramanlı Uluslararası Nakliyat ile de bu köklü işbirliğimizin, gelişerek daha çok uzun yıllar süreceğine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.